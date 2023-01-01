Описание

VEO Select 49 – самый большой рюкзак в серии, он позволяет переносить очень большое количество фототехники: 1-2 камеры и порядка 6-8 объективов среднего размера (24-70/2.8 или 85/1.4). Длиннофокусные объективы, включая достаточно крупные, такие как 300/2.8, 400/4 или 150-600, легко размещаются вместе с камерой вертикально. По стилю это городской рюкзак, который также может использоваться в качестве плечевой сумки. Внутреннее пространство можно целиком заполнить техникой, или оставить верхнюю треть рюкзака для личных вещей. Доступ к технике осуществляется через спинку, также имеется небольшой боковой клапан для быстрого извлечения камеры. Камеру с большим длиннофокусным объективом также можно вытащить через верхний клапан, если верхнее отделение не используется для вещей.

В спинке предусмотрен отдельный внутренний карман для ноутбука до 15" (16" MacBook Pro также легко помещается внутрь) и внешний потайной карман для ценностей. В широкий боковой карман можно положить бутылку воды или ноги штатива (штатив дополнительно фиксируется ремнем). Спереди расположено 2 кармана, один вертикальный (под логотипом Vanguard), и один горизонтальный сквозной, с двух сторон закрывающийся на молнию. Стенки переднего кармана достаточно хорошо уплотнены, чтобы вы могли носить в нем телефон или планшет, не опасаясь за их сохранность.

Спинка рюкзака плоская, без рельефа, но с уплотнением из плотного поролона под дышащей сеткой, аналогичным образом уплотнены и лямки. У рюкзака есть нагрудный и поясной ремень, которые пригодятся для лучшей фиксации при активном движении. Поясной ремень можно убрать под спинку, когда в нем нет необходимости. На спинке также располагается петля для того, чтобы возить рюкзак на ручке сумки на колесах, под эту же петлю можно убрать плечевые лямки, когда рюкзак используется в качестве плечевой сумки.

Рюкзак выполнен из прочных, износостойких и влагостойких синтетических материалов. На случай попадания под сильный дождь в комплекте идет отдельный накидной чехол-дождевик.

VEO Select 49 по габаритам проходит требования к ручной клади большинства авиакомпаний, поэтому вы сможете взять его в салон, а не сдавать в багаж.