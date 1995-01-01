Рюкзак среднего размера для небольшой зеркальной камеры или любых беззеркальных моделей (высота камеры: не более 11.5 см). Вмещает сам фотоаппарат с установленным зум-объективом + 3-4 объектива, вспышку и мелкие аксессуары. Имеется отделение для личных вещей и карман для планшета. Доступ к технике осуществляется через спинку, сбоку или сверху, в зависимости от конфигурации разделителей. Широкие мягкие лямки с вентиляцией, на спинке есть петля для установки на ручку сумки-тележки. Для защиты от плохой погоды в комплекте идет чехол-дождевик.