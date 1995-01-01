Большая сумка классической формы для большого набора техники: вмещает 1-2 камеры с установленными зум-объективами (24-70/2.8 или даже 70-200/4, вертикально), а также еще несколько объективов или вспышек плюс мелкие аксессуары. Легко вмещает камеры с батарейными ручками. Для аксессуаров также предусмотрены небольшие карманы спереди и по бокам. Плоский карман с тыльной стороны для документов (билеты, паспорт) или телефона. В отдельный внутренний карман можно положить большой планшет (iPad Pro) или 13" ноутбук. Основное отделение закрывается верхним клапаном на молнию + на пряжку фастекс.

Сумка комфортно носится на плече или через голову благодаря съемному ремню с широкой плечевой накладкой. Сверху есть широкая ручка, а с тыльной стороны – петля для крепления на дорожном чемодане (сумке-тележке). У данной сумки также имеется система креплений Veo Link для крепления небольших штативов серии VEO (VEO 2, VEO 3).

VEO SELECT 36S выполнена из прочных синтетических материалов высокой плотности, которые прослужат вам много лет. Для защиты от дождя и других осадков есть водонепроницаемый чехол.