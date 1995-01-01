Средняя сумка классической формы для большого набора техники: вмещает камеру с установленным зум-объективом (24-70/2.8 или даже 70-200/4, вертикально), а также еще 4-5 объективов или вспышек плюс мелкие аксессуары. Может использоваться для ношения 2 камер. Для аксессуаров также предусмотрены небольшие карманы спереди и по бокам. Плоский карман с тыльной стороны для документов (билеты, паспорт) или телефона. В отдельный внутренний карман можно положить стандартный 10" планшет (iPad). Основное отделение закрывается верхним клапаном на молнию + на пряжку фастекс.

Сумка комфортно носится на плече или через голову благодаря съемному ремню с широкой плечевой накладкой. Сверху есть широкая ручка, а с тыльной стороны – петля для крепления на дорожном чемодане (сумке-тележке). У данной сумки также имеется система креплений Veo Link для крепления небольших штативов серии VEO (VEO 2, VEO 3).

VEO SELECT 28S выполнена из прочных синтетических материалов высокой плотности, которые прослужат вам много лет. Для защиты от дождя и других осадков есть водонепроницаемый чехол.