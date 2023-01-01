Сумка Vanguard VEO SELECT 28S, зеленая
Код товара : УТ-00040480
Артикул : VEO SELECT 28S GR
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
1.39 кг
Вес (брутто), г
1.390
Вместимость
1-2 зеркальные или беззеркальные камеры (в том числе с батарейной ручкой) с установленными объективами до 24-70/2.8 или 70-200/4 (вертикально) + несколько объективов + вспышка + 10" планшет и мелкие аксессуары
Материал
синтетические материалы
Размеры внутренние
28 х 22.8 х 16.5 см
Описание
Средняя сумка классической формы для большого набора техники: вмещает камеру с установленным зум-объективом (24-70/2.8 или даже 70-200/4, вертикально), а также еще 4-5 объективов или вспышек плюс мелкие аксессуары. Может использоваться для ношения 2 камер. Для аксессуаров также предусмотрены небольшие карманы спереди и по бокам. Плоский карман с тыльной стороны для документов (билеты, паспорт) или телефона. В отдельный внутренний карман можно положить стандартный 10" планшет (iPad). Основное отделение закрывается верхним клапаном на молнию + на пряжку фастекс.
Сумка комфортно носится на плече или через голову благодаря съемному ремню с широкой плечевой накладкой. Сверху есть широкая ручка, а с тыльной стороны – петля для крепления на дорожном чемодане (сумке-тележке). У данной сумки также имеется система креплений Veo Link для крепления небольших штативов серии VEO (VEO 2, VEO 3).
VEO SELECT 28S выполнена из прочных синтетических материалов высокой плотности, которые прослужат вам много лет. Для защиты от дождя и других осадков есть водонепроницаемый чехол.