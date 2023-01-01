Сумка Vanguard VEO SELECT 22S, зеленая
Код товара : УТ-00040478
Артикул : VEO SELECT 22S GR
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
760 г
Вес (брутто), г
0.760
Вместимость
зеркальный или беззеркальный фотоаппарат с установленным объективом типа 18-200 или 24-70/2.8 + 2 объектива или вспышки + 8" планшет + мелкие аксессуары
Материал
синтетические материалы
Размеры внутренние
23.5 х 18.4 х 12.1 см
Описание
VEO SELECT 22S – фотосумка классической формы, хорошо подходит для беззеркальных фотоаппаратов, а также для зеркальных камер начального и среднего уровня. Вмещает камеру с установленным стандартным зум-объективом (18-200, 24-70/2.8 или 24-105/4), а также еще пару объективов или вспышек плюс мелкие аксессуары, для которых также предусмотрены небольшие карманы спереди и по бокам. В отдельный внутренний карман можно положить планшет до 8" (iPad Mini). Отделение с камерой закрывается верхним клапаном на молнию + на пряжку фастекс.
Для переноски имеется съемный плечевой ремень с регулируемой плечевой накладкой, мягкая ручка сверху, а также петля с тыльной стороны для продевания ремня и ношения на поясе. Для защиты от дождя и других осадков у сумки есть водонепроницаемый чехол.
VEO SELECT 22S выполнена из прочных синтетических материалов высокой плотности, которые прослужат вам много лет.