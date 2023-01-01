Описание

VEO SELECT 22S – фотосумка классической формы, хорошо подходит для беззеркальных фотоаппаратов, а также для зеркальных камер начального и среднего уровня. Вмещает камеру с установленным стандартным зум-объективом (18-200, 24-70/2.8 или 24-105/4), а также еще пару объективов или вспышек плюс мелкие аксессуары, для которых также предусмотрены небольшие карманы спереди и по бокам. В отдельный внутренний карман можно положить планшет до 8" (iPad Mini). Отделение с камерой закрывается верхним клапаном на молнию + на пряжку фастекс.

Для переноски имеется съемный плечевой ремень с регулируемой плечевой накладкой, мягкая ручка сверху, а также петля с тыльной стороны для продевания ремня и ношения на поясе. Для защиты от дождя и других осадков у сумки есть водонепроницаемый чехол.

VEO SELECT 22S выполнена из прочных синтетических материалов высокой плотности, которые прослужат вам много лет.