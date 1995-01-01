«Тактический» рюкзак VEO Range T48M – самый крупный в этой серии. Размеры оптимизированы для профессиональных полнокадровых камер с батарейными ручками, а также больших объективов: рюкзак легко вмещает 400mm f/2.8, а также 16" ноутбук. Всего внутрь помещается 1-2 камеры и до 9 объективов. При этом рюкзак все еще проходит по габаритам ручной клади, при авиаперелетах у большинства авиакомпаний (не считая дискаунтеров) его можно брать в салон. Снаружи рюкзак обшит лентами типа MOLLE, которые позволяют навешивать дополнительное оборудование (чехлы, подсумки) в любой необходимой конфигурации. Основной доступ к содержимому открывается через спинку, есть боковой лючок для быстрого извлечения камеры, также можно обеспечить вертикальный доступ, если вытащить верхнее отделение, которое предназначается для личных вещей (еда, одежда, аксессуары).

Спереди предусмотрен широкий и плоский карман с органайзером для документов и бумаг, туда же можно положить планшет. В широком поясном ремне сделаны карманы на молнии, куда поместится телефон или, например, мультитул.

Комфорт ношения обеспечивается благодаря анатомической спинке со мягкими подушками для лопаток и поясницы, а также с вентиляционными каналами. Лямки со вспененным уплотнителем ложатся на плечи мягко, есть регулируемая по высоте нагрудная стяжка. Также имеется верхняя ручка и петля на спинке для крепления рюкзака на ручке от сумки-тележки.

В комплекте с рюкзаком поставляются 2 модуля: крепление для штатива и чехол для бутылки воды, их можно разместить на лентах так, как вам это удобно, или же снять и не использовать, если в них нет необходимости.

Рюкзак оснащен мягкими стенками по всему периметру, что обеспечивает отличную защиту для вашего фотоаппарата и аксессуаров. Для защиты от дождя имеется водонепроницаемый чехол.