Описание

«Тактический» рюкзак VEO Range T45M вмещает зеркальную или беззеркальную камеру, до пяти объективов (до 200mm f/2.8 или 400mm f/5.6), 13" ноутбук и штатив (на внешнем креплении). В верхней части предусмотрено небольшое отделение для личных вещей (извлекаемое). Снаружи рюкзак обшит лентами типа MOLLE, которые позволяют навешивать дополнительное оборудование (чехлы, подсумки) в любой необходимой конфигурации. Основной доступ к содержимому открывается через спинку, есть боковой лючок для быстрого извлечения камеры, также можно обеспечить вертикальный доступ, если вытащить верхнее отделение, которое предназначается для личных вещей (еда, одежда, аксессуары).

Спереди предусмотрен широкий и плоский карман с органайзером для документов и бумаг, туда же можно положить планшет. В широком поясном ремне также сделаны карманы на молнии, куда поместится небольшой телефон или, например, мультитул.

Комфорт ношения обеспечивается благодаря анатомической спинке со мягкими подушками для лопаток и поясницы, а также с вентиляционными каналами. Лямки со вспененным уплотнителем ложатся на плечи мягко, есть регулируемая по высоте нагрудная стяжка. Также имеется верхняя ручка и петля на спинке для крепления рюкзака на ручке от сумки-тележки.

В комплекте с рюкзаком поставляются 2 модуля: крепление для штатива и чехол для бутылки воды, их можно разместить на лентах так, как вам это удобно, или же снять и не использовать, если в них нет необходимости.

Рюкзак оснащен мягкими стенками по всему периметру, что обеспечивает отличную защиту для вашего фотоаппарата и аксессуаров. Для защиты от дождя имеется водонепроницаемый чехол.