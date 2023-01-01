Рюкзак Vanguard VEO RANGE T37M, синий
Код товара : УТ-00044339
Артикул : VEO RANGE T37M NV
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
1,4 кг
Вес (брутто), г
1.400
Вместимость
зеркальный или беззеркальный фотоаппарат (без батарейной ручки) с зум-объективом + 3-4 объектива, вспышка, 9,7" планшет, личные вещи + штатив на внешнем креплении
Материал
синтетические материалы
Размеры внутренние
25 х 11 х 38 см.
Описание
«Тактический» рюкзак VEO Range T37M вмещает беззеркальную камеру, до пяти объективов, 10" планшет и небольшой туристический штатив (на внешнем креплении). В верхней части предусмотрено небольшое отделение для личных вещей (извлекаемое). Снаружи рюкзак обшит лентами типа MOLLE, которые позволяют навешивать дополнительное оборудование (чехлы, подсумки) в любой необходимой конфигурации. Основной доступ к содержимому открывается через спинку, также есть боковой лючок для быстрого извлечения камеры, также можно обеспечить вертикальный доступ.
В комплекте с рюкзаком поставляются 2 модуля: крепление для штатива и чехол для бутылки воды, их можно разместить на лентах так, как вам это удобно, или же снять и не использовать, если в них нет необходимости.
Комфорт ношения обеспечивается благодаря анатомической спинке со специальными подушками для лопаток и поясницы и с вентиляционными каналами. Лямки со вспененным уплотнителем ложатся на плечи мягко, есть регулируемая по высоте нагрудная стяжка. Также имеется верхняя ручка и петля на спинке для крепления рюкзака на ручке от сумки-тележки. Поясного ремня здесь нет, так как это достаточно небольшой рюкзак (объем около 20 литров).
Рюкзак оснащен мягкими стенками по всему периметру, что обеспечивает отличную защиту для вашего фотоаппарата и аксессуаров. Для защиты от дождя имеется водонепроницаемый чехол.