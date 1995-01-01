🎯 Назначение: Универсальная сумка для фототехники и повседневного использования с защитой и организацией для путешествий.



✅ Ключевые преимущества:

Вместимость: зеркальная/беззеркальная камера + 2–3 объектива, вспышка и аксессуары.

Дополнительный отсек: размещение штатива VEO 2S или видеооборудования (стабилизатор/дрон).

Защита ноутбука: отдельный мягкий отсек для устройств до 15" для мобильной работы.

Безопасность: мягкие перегородки и система двойной застёжки «Security Point» для надёжной фиксации.

Быстрый доступ: верхнее открытие для мгновенного извлечения камеры.

Крепление снаряжения: система ремней для фиксации штатива или куртки спереди или снизу.

Организация: множество карманов + защищённый задний карман для документов и ценностей.

Защита от погоды: дождевой чехол в комплекте для съёмки в полевых условиях.

Сумка-мессенджер Vanguard VEO RANGE 38 NV создана для авторов контента, которым необходимо гармоничное сочетание профессионального хранения фототехники и повседневной универсальности. Разработанная для лёгкого перехода между работой и личной жизнью, эта многофункциональная сумка для камеры предлагает изысканную организацию, надёжную защиту и сдержанный, неброский дизайн. В основе конструкции — основное отделение для камеры с мягкой подкладкой и регулируемыми перегородками, рассчитанное на размещение зеркальной или беззеркальной камеры с установленным объективом, а также 2–3 дополнительных объективов, вспышки и необходимых аксессуаров.

Инновационная компоновка также включает вторичное нижнее отделение, которое может вместить туристический штатив VEO 2S внутри сумки или быть переконфигурировано для видеооборудования, такого как гимбал, компактный дрон или дополнительное снаряжение. Созданная для современных рабочих процессов, сумка оснащена выделенным отсеком для ноутбука диагональю 15 дюймов, позволяющим перевозить инструменты для монтажа или работы вместе с фототехникой. Множество передних и задних карманов на молнии, а также защищённый задний карман для ценных вещей обеспечивают умную организацию аксессуаров, документов и повседневных принадлежностей. VEO RANGE 38 NV разработана с учётом как доступности, так и безопасности. Верхнее отверстие для быстрого доступа позволяет мгновенно извлечь камеру, в то время как «Система точек безопасности» с двойной застёжкой и молнией помогает защитить снаряжение от несанкционированного доступа.

Светлый интерьер улучшает видимость, упрощая поиск мелких предметов. Для мобильных создателей контента сумка интегрирует продуманные решения для переноски: регулируемый мягкий плечевой ремень обеспечивает комфорт и сбалансированное распределение веса, а крепление для тележки позволяет надёжно зафиксировать сумку на чемодане на колёсиках — идеально для путешествий и навигации в аэропорту. Дополнительную универсальность обеспечивает система двойного крепления ремней, позволяющая закрепить штатив, куртку или аксессуары спереди или снизу сумки. Два боковых кармана для бутылок с водой или аксессуаров гарантируют готовность к долгим дням на съёмке.

В комплект входит полный дождевой чехол для защиты в изменяющихся погодных условиях. Несмотря на профессиональную вместимость, VEO RANGE 38 NV сохраняет чистую, сдержанную эстетику, гармонично вписывающуюся в повседневную среду — она никогда не привлекает внимания как сумка для камеры. При извлечении внутреннего вкладыша для камеры сумка легко трансформируется в универсальный мессенджер, становясь по-настоящему гибридным решением для авторов контента, которые плавно переключаются между съёмкой и повседневной жизнью. Целевая, адаптивная и готовая к путешествиям, VEO RANGE 38 NV представляет собой комплексное решение для переноски камеры для фотографов и видеографов, требующих гибкости без компромиссов.

📋 Характеристики: вместимость камеры + 2–3 объектива; отсек для ноутбука 15"; совместимость со штативом; дождевой чехол; цвет: тёмно-синий.