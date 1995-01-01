Сумка Vanguard VEO Range 21M, синяя
Код товара:УТ-00036285
Артикул:VEO RANGE 21M NV
Товар не найден
Характеристики
Вес530 г
Вместимость отсека для камерыКамера и 2-3 объектива / вспышки
Карман для электроникиПланшет 7-8"
ОсобенностиЧехол от дождя
Размеры внешние27 х 22 х 16 см
Размеры внутренние23.5 х 19 х 11 см
Вместимостьзеркальный или беззеркальный фотоаппарат с установленным объективом (до 18-200) + 1-2 объектива, 7" планшет и штатив на внешнем креплении
ЦветСиний / голубой
Материалполиэстер 600D Dobby, полиэстер 1680D, нейлон
Описание
Сумка для беззеркального фотоаппарата или зеркальной камеры начального уровня. Вмещает камеру со стандартным объективом и 1-2 объектива или вспышки, планшет 7" и мелкие аксессуары, которые можно положить в передний или боковые карманы. Верхний клапан застегивается на молнию и на две пряжки типа «фастекс». Для переноски предусмотрена ручка и плечевой ремень с широкой скользящей накладкой (вшит, не снимается). Для защиты от дождя имеется непромокаемый нейлоновый чехол. Сумка VEO Range выпускается в бежевой и синем цветах.