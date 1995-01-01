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Сумка Vanguard VEO Range 21M, синяя

  • VEO Range 21M, синяя
  • VEO Range 21M, синяя
  • VEO Range 21M, синяя
  • VEO Range 21M, синяя
  • VEO Range 21M, синяя
  • VEO Range 21M, синяя
  • VEO Range 21M, синяя
  • VEO Range 21M, синяя
  • VEO Range 21M, синяя
  • VEO Range 21M, синяя
  • VEO Range 21M, синяя
  • VEO Range 21M, синяя
  • VEO Range 21M, синяя
  • VEO Range 21M, синяя
  • VEO Range 21M, синяя
Код товара:УТ-00036285
Артикул:VEO RANGE 21M NV

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Сумка для беззеркального фотоаппарата или зеркальной камеры начального уровня. Вмещает камеру со стандартным объективом и 1-2 объектива или вспышки, планшет 7" и мелкие аксессуары, которые можно положить в передний или боковые карманы. Верхний клапан застегивается на молнию и на две пряжки типа «фастекс». Для переноски предусмотрена ручка и плечевой ремень с широкой скользящей накладкой (вшит, не снимается). Для защиты от дождя имеется непромокаемый нейлоновый чехол. Сумка VEO Range выпускается в бежевой и синем цветах.