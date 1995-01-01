Сумка для беззеркального фотоаппарата или зеркальной камеры начального уровня. Вмещает камеру со стандартным объективом и 1-2 объектива или вспышки, планшет 7" и мелкие аксессуары, которые можно положить в передний или боковые карманы. Верхний клапан застегивается на молнию и на две пряжки типа «фастекс». Для переноски предусмотрена ручка и плечевой ремень с широкой скользящей накладкой (вшит, не снимается). Для защиты от дождя имеется непромокаемый нейлоновый чехол. Сумка VEO Range выпускается в бежевой и синем цветах.