Ремни Vanguard VEO Optic Guard выполнены в стиле популярных ремней Peak Design. Они используют похожую «якорную» систему для быстрой установки или снятия ремня: например, вы можете быстро перекинуть ремень с одной камеры на другую, поменять плечевой ремень на кистевой или снять камеру с ремня и повесить ее на плечевую разгрузку – в зависимости от ситуации. Небольшие пластиковые «якоря» устанавливаются в проушины на камере и остаются там на постоянной основе. Когда вам нужно установить ремень, вы защелкиваете их в соответствующие пазы на самом ремне. Чтобы отцепить якорь, нажмите на кнопку держателя – быстро и просто.

Кистевой ремень служит для подстраховки камеры во время съемки: если вы случайно выроните ее из рук, камера не пострадает. Ремень VEO Optic Guard WS частично выполнен из натуральной кожи, частично из прочного плетеного полиэстера, который напоминает автомобильные ремни безопасности. Благодаря специальной пряжке ремень легко затягивается вокруг запястья и так же быстро освобождается обратно.

Натуральная кожа: красиво выглядит, эффективно отводит влагу, не скользит

В комплекте идет 2 «якоря»

Ширина: 2.5 см

Максимальная нагрузка: 1.8 кг

Вес ремня: 40 г

Система Vanguard VEO Optic Guard включает в себя плечевые ремни, кистевые ремни, а также ременные разгрузки двух типов. Она может комфортно использоваться как с фотокамерами, так и с биноклями.