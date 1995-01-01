🎯 Назначение: Повседневное решение для мобильных креаторов, обеспечивающее безопасность и организацию для смартфона и необходимых мелочей.



✅ Ключевые преимущества:

Вместимость: размещение крупных смартфонов (включая iPhone 16/17 Pro Max) даже с чехлом.

Двойная защита: два мягких отсека для организованного хранения и дополнительной амортизации.

Задний отсек: внутренние карманы для телефона и документов.

Передний отсек: идеален для паспорта, аксессуаров и повседневных мелочей.

Быстрый доступ: передний молниевый карман для карт памяти, кредитных карт и других предметов первой необходимости.

Гибкое ношение: съёмный плечевой ремень + петля и зажим сзади для крепления на ремень или рюкзак.

Прочные материалы: износостойкий полиэстер 300D с водо- и УФ-защитой.

Защита от влаги: водоотталкивающие молнии и покрытие DWR для повседневной погоды.

Для авторов контента, предпочитающих путешествовать налегке без ущерба для важных вещей, чехол для смартфона VEO Metro SP в чёрном исполнении предлагает изысканное и ультракомпактное решение, созданное для мобильных создателей, городских исследователей и повседневного использования. Разработанный как часть серии VEO Metro, он сочетает чистый городской стиль с практичной организацией, становясь идеальным спутником, когда камера в руке, а важные вещи нуждаются в надёжном месте.

В основе конструкции — простота и эффективность: два полностью мягких основных отделения, каждое из которых рассчитано на безопасное размещение крупного смартфона — включая модели вроде iPhone 16 Pro Max или Galaxy Note series в чехле — при этом дополнительные предметы остаются защищёнными и разделёнными. Такая двухсекционная компоновка позволяет интеллектуально организовать снаряжение: телефон надёжно хранится, оставляя место для дорожных принадлежностей.

Заднее отделение включает внутренние карманы для смартфона и документов, тогда как переднее отделение предназначено для таких предметов, как паспорт, аксессуары или повседневные вещи — гарантируя, что ничего не сместится и не выпадет при доступе к телефону. Передний карман на молнии добавляет место для быстрого доступа к мелким предметам, таким как карты памяти, кредитные карты или даже смарт-трекер. Несмотря на компактные габариты, чехол VEO Metro SP создан для долговечности: изготовлен из прочного полиэстера 300D, обеспечивающего отличную влаго- и УФ-защиту, помогая сохранять структуру и внешний вид со временем. Водоотталкивающее покрытие и влагозащищённые молнии дополнительно усиливают защиту, гарантируя безопасность важных вещей в повседневных условиях.

Универсальность встроена в систему переноски: чехол включает съёмный плечевой ремень, а также петлю и крепление сзади, позволяя носить его наискось через плечо, прикреплять к рюкзаку или фиксировать на ремне — легко адаптируясь под ваш рабочий процесс и окружающую среду. Независимо от того, перемещаетесь ли вы по городским улицам, путешествуете налегке или снимаете «на ходу», VEO Metro SP сохраняет ваши важные вещи организованными, защищёнными и всегда в пределах досягаемости.

📋 Характеристики: совместимость с крупными смартфонами; 2 отсека; водоотталкивающее покрытие; съёмный ремень; цвет: чёрный.