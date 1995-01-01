Чехол Vanguard VEO METRO SP BG, бежевый
Код товара:УТ-00090964
Артикул:VEO METRO SP BG
Товар не найден
Характеристики
Вес180 г
Размеры внешние12,4 × 5,6 × 19,6 см
Размеры внутренние2 отделения: (10,9 × 1,5 см) + (18,5 × 1,5 см)
ЦветБежевый
Чехол для Аксессуаров
Материал300D полиэстер
Описание
🎯 Назначение: Ультракомпактный чехол-органайзер для смартфонов и повседневных вещей, созданный для мобильных авторов контента, городских исследователей и повседневного использования.
✅ Ключевые преимущества:
- Вместительность без компромиссов — свободно размещает крупные смартфоны (включая iPhone 16/17 Pro Max и аналоги) даже в защитном чехле
- Двойная защита — два полностью мягких отделения для организованного хранения и дополнительной амортизации устройств
- Задний отсек с карманами — внутренние карманы для смартфона и документов обеспечивают порядок и быстрый доступ
- Переднее отделение для важных вещей — идеально подходит для паспорта, аксессуаров и повседневных мелочей
- Карман на молнии спереди — мгновенный доступ к картам памяти, банковским картам или смарт-трекеру
- Съёмный плечевой ремень — гибкие варианты ношения под любые задачи и предпочтения
- Крепление на ремень или рюкзак — петля и клипса сзади позволяют зафиксировать чехол на поясе или лямке рюкзака
- Надёжные материалы — прочный полиэстер 300D с влаго- и УФ-защитой сохраняет внешний вид и функциональность годами
- Защита от непогоды — влагозащищённые молнии и водоотталкивающее покрытие DWR оберегают содержимое в повседневных условиях
Для авторов контента, ценящих мобильность без ущерба для важных вещей, чехол-органайзер VEO Metro SP предлагает изысканное и ультракомпактное решение, созданное специально для городских исследователей, мобильных фотографов и повседневного использования. Разработанный в рамках серии VEO Metro, он гармонично сочетает лаконичный городской стиль с продуманной системой организации, становясь идеальным спутником в ситуациях, когда камера уже в руке, а важные мелочи нуждаются в надёжном и удобном месте.
В основе конструкции — философия простоты и эффективности. Чехол оснащён двумя полностью мягкими основными отделениями, каждое из которых рассчитано на безопасное размещение крупного смартфона (включая флагманские модели вроде iPhone 16 Pro Max или Galaxy Note series) даже в защитном чехле. При этом дополнительные предметы остаются надёжно защищёнными и разделёнными, что исключает повреждения и путаницу. Такая двухсекционная компоновка позволяет интеллектуально организовать снаряжение: телефон хранится в безопасности, оставляя место для дорожных принадлежностей, документов и аксессуаров.
Заднее отделение включает внутренние карманы для смартфона и важных бумаг, тогда как переднее отделение предназначено для таких предметов, как паспорт, ключи, аксессуары или повседневные вещи — продуманная конструкция гарантирует, что ничего не сместится и не выпадет при доступе к телефону. Дополнительный передний карман на молнии предоставляет место для быстрого доступа к мелким, но важным предметам: картам памяти, кредитным картам, наушникам или даже смарт-трекеру для дополнительной безопасности.
Несмотря на компактные габариты, чехол VEO Metro SP создан для долговечной эксплуатации в реальных условиях. Изделие изготовлено из износостойкого полиэстера 300D, обеспечивающего отличную влаго- и УФ-защиту, что помогает сохранять структуру, форму и внешний вид на протяжении всего срока службы. Водоотталкивающее покрытие DWR и влагозащищённые молнии дополнительно усиливают защиту, гарантируя безопасность важных вещей в дождь, снег или при повседневном использовании.
Универсальность встроена в саму систему переноски. Чехол комплектуется съёмным плечевым ремнём, а также петлёй и креплением-клипсой на задней панели, позволяя носить его наискось через плечо, прикреплять к рюкзаку или фиксировать на поясном ремне — легко адаптируясь под ваш рабочий процесс, стиль съёмки и окружающую среду.
Независимо от того, перемещаетесь ли вы по городским улицам, путешествуете налегке или снимаете «на ходу», VEO Metro SP сохраняет ваши важные вещи организованными, защищёнными и всегда в пределах лёгкой досягаемости — позволяя сосредоточиться на творчестве, а не на поиске нужного предмета.
📋 Характеристики: Два мягких отделения; совместимость с крупными смартфонами (iPhone 16/17 Pro Max и аналоги); внутренние карманы для документов; передний карман на молнии; съёмный плечевой ремень; крепление на ремень/рюкзак; материал полиэстер 300D; влаго- и УФ-защита; покрытие DWR; влагозащищённые молнии.