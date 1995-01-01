🎯 Назначение: Вместительная повседневная сумка для креаторов, которым нужно больше пространства без ущерба для мобильности и стиля.



✅ Ключевые преимущества:

Вместимость: полнокадровая камера с до 2 объективами (включая 70–200 мм f/2.8) или небольшой дрон.

Настраиваемые перегородки: съёмные тонкие EVA-разделители для индивидуальной организации или повседневного использования.

Безопасный доступ: полное верхнее открытие, открывающееся от пользователя, для быстрой съёмки и защиты ценностей.

Защита планшета: мягкий отсек для устройств до 11".

Организация: множество герметичных внутренних и внешних карманов для аксессуаров.

Безопасность: скрытый карман для умного трекера (AirTag/Tile) для дополнительного спокойствия.

Крепление снаряжения: внешние ремни для штатива или дополнительного оборудования.

Удобство: складной карман для бутылки с водой.

Прочные материалы: износостойкий полиэстер 300D с водо- и УФ-защитой.

Защита от погоды: водоотталкивающие молнии, покрытие DWR + дождевой чехол в комплекте.

Комфорт: широкий мягкий плечевой ремень для удобного ношения в течение всего дня.

Сумка-мессенджер VEO Metro S7L создана для тех, кто ценит выразительный дизайн без ущерба для функциональности: стильное исполнение в насыщенном цвете маджента сочетается с продуманной организацией пространства и надёжной защитой оборудования в компактном формате 7 литров. Основное отделение вмещает полнокадровую камеру с двумя объективами (до 24–70 мм f/2.8) или компактный дрон, обеспечивая гибкость в размещении ключевой съёмочной техники.

Внутренние тонкие перегородки из материала EVA максимально увеличивают полезный объём, бережно защищая снаряжение, при этом их можно переставлять или полностью извлекать, превращая сумку в универсальный аксессуар для повседневного использования. Быстрый и безопасный доступ к оборудованию обеспечивает конструкция с полным верхним открытием, раскрывающимся в сторону от тела, — это помогает защитить технику в оживлённых местах, сохраняя при этом удобство извлечения. Мягкий задний отсек вмещает планшет диагональю до 11 дюймов, гарантируя сохранность цифровых устройств вместе с фотооборудованием.

Продуманная система организации включает множество герметичных внутренних и внешних карманов для аксессуаров, скрытый отсек для смарт-трекера для дополнительного спокойствия и складной боковой карман для бутылки с водой. Внешние ремни в нижней части позволяют закрепить туристический штатив или дополнительное снаряжение, расширяя возможности комплекта по мере необходимости. Изделие изготовлено из лёгкого, но износостойкого полиэстера 300D, рассчитанного на длительную эксплуатацию и обеспечивающего отличную влаго- и УФ-защиту.

Водоотталкивающее покрытие, высокозащищённые молнии и входящий в комплект дождевой чехол гарантируют сохранность оборудования в любых погодных условиях. Комфорт при ношении обеспечен широким мягким плечевым ремнём и облегчённой конструкцией, предназначенной для использования в течение всего дня.

📋 Характеристики: объём 7 л; совместимость с полнокадровой камерой + 2 объектива или дроном; отсек для планшета 11"; дождевой чехол; цвет: магента.