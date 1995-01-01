🎯 Назначение: Вместительная повседневная сумка для креаторов, которым нужно больше пространства без ущерба для мобильности и стиля.



✅ Ключевые преимущества:

Вместимость: полнокадровая камера с до 2 объективами (включая 70–200 мм f/2.8) или небольшой дрон.

Настраиваемые перегородки: съёмные тонкие EVA-разделители для индивидуальной организации или повседневного использования.

Безопасный доступ: полное верхнее открытие, открывающееся от пользователя, для быстрой съёмки и защиты ценностей.

Защита планшета: мягкий отсек для устройств до 11".

Организация: множество герметичных внутренних и внешних карманов для аксессуаров.

Безопасность: скрытый карман для умного трекера (AirTag/Tile) для дополнительного спокойствия.

Крепление снаряжения: внешние ремни для штатива или дополнительного оборудования.

Удобство: складной боковой карман для бутылки с водой.

Прочные материалы: износостойкий полиэстер 300D с водо- и УФ-защитой.

Защита от погоды: водоотталкивающие молнии, покрытие DWR + дождевой чехол в комплекте.

Комфорт: широкий мягкий плечевой ремень для удобного ношения в течение всего дня.

Сумка-мессенджер VEO Metro S7L в чёрном исполнении создана для фотографов, которые ценят универсальность без лишнего объёма: изысканный баланс увеличенной вместимости, повседневной функциональности и надёжной защиты в компактном формате 7 литров. Сдержанная чёрная расцветка позволяет изделию гармонично вписываться как в творческую, так и в повседневную среду — одинаково уместна для городских съёмок, поездок на работу или путешествий. Основное отделение рассчитано на полнокадровую камеру с двумя объективами (до 24–70 мм f/2.8) или компактный дрон, обеспечивая гибкость в размещении ключевой техники.

Тонкие перегородки из материала EVA внутри максимально увеличивают полезный объём, бережно защищая снаряжение, при этом их можно полностью переставить или извлечь, превращая сумку в минималистичный аксессуар для повседневных задач. Доступ к оборудованию интуитивно понятен и безопасен: конструкция с полным верхним открытием раскрывается в сторону от тела, обеспечивая быстрое извлечение и дополнительную защиту техники в оживлённых местах. Мягкий задний карман вмещает планшет диагональю до 11 дюймов, гарантируя сохранность и организованность цифровых устройств.

Продуманная система организации включает множество герметичных внутренних и внешних карманов для аксессуаров, скрытый отсек для смарт-трекера для дополнительного спокойствия и складной боковой карман для бутылки с водой. Внешние ремни в нижней части позволяют закрепить туристический штатив или дополнительное снаряжение, расширяя функциональность сумки по мере необходимости. Изделие выполнено из износостойкого полиэстера 300D, рассчитанного на ежедневное использование и сохраняющего форму и внешний вид со временем.

Ткань обеспечивает отличную влаго- и УФ-защиту, усиленную водоотталкивающим покрытием, высокозащищёнными молниями и входящим в комплект дождевым чехлом для полной защиты в непредсказуемых погодных условиях. Комфорт при ношении остаётся приоритетом: широкий мягкий плечевой ремень и облегчённая конструкция обеспечивают удобство в течение всего дня без усталости.

📋 Характеристики: объём 7 л; совместимость с полнокадровой камерой + 2 объектива или дроном; отсек для планшета 11"; дождевой чехол; цвет: чёрный.