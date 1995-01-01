🎯 Назначение: Компактный 20-литровый рюкзак, сочетающий повседневный стиль с полной функциональностью для камеры.



✅ Ключевые преимущества:

Гибридный дизайн: нижний отсек для камеры + съёмный верхний дневной отсек для гибкого использования.

Вместимость полного комплекта: зеркальная/беззеркальная камера с объективом до 70–200 мм + до 3 дополнительных объективов.

Многозонный доступ: полное заднее открытие + быстрый боковой доступ + настраиваемый верхний доступ для гибкости съёмки.

Хранение устройств: отсек для ноутбука 14" + планшета 11" для мобильной работы.

Настраиваемый интерьер: регулируемые EVA-перегородки для максимальной защиты и эффективности пространства.

Расширяемые карманы: боковые отделения для штатива, бутылки с водой или повседневных мелочей.

Безопасность: скрытое хранение ценностей + карман для трекера для защиты и отслеживания.

Защита от погоды: водоотталкивающая конструкция + дождевой чехол в комплекте.

Эргономика: мягкая вентилируемая спинка, регулируемые лямки, нагрудный ремень и убираемый поясной ремень.

Ручная кладь: совместимость с требованиями IATA для путешествий.

Рюкзак Vanguard VEO Metro 20L в насыщенном цвете маджента создан для авторов контента, которые ценят функциональность в сочетании с выразительным дизайном: компактное и универсальное решение для ежедневной съёмки, поездок на работу и путешествий. В основе конструкции — гибридная система «камера + городской рюкзак», объединяющая специализированное нижнее отделение для фототехники и съёмную верхнюю секцию для личных вещей. Такая гибкая компоновка позволяет разместить полнокадровую зеркальную или беззеркальную камеру с тремя объективами (включая установленный 70–200 мм f/2.8), оставляя при этом место для повседневных принадлежностей.

Внутреннее пространство организовано с помощью регулируемых тонких перегородок из материала EVA, максимально увеличивающих полезный объём при надёжной защите снаряжения. Независимо от того, перевозите ли вы компактный комплект, аксессуары или даже небольшой дрон, внутренняя структура подстраивается под ваши задачи. Доступ к оборудованию быстрый и интуитивно понятный: полное открытие сзади для безопасности в поездках, оперативный боковой доступ для съёмки «на ходу» и возможность настройки верхнего доступа в зависимости от конфигурации — это гарантирует, что камера всегда будет под рукой в нужный момент.

Съёмное верхнее отделение добавляет повседневной универсальности, предоставляя место для личных вещей или дополнительного снаряжения, и включает отсек для пауэрбанка с маршрутизацией кабелей, позволяя поддерживать заряд устройств в пути. Для цифровых рабочих процессов предусмотрен выделенный задний отсек для ноутбука диагональю до 14 дюймов, а также дополнительное пространство для планшета до 11 дюймов и аксессуаров. Система хранения продумана до мелочей: расширяемые боковые карманы для штатива или бутылки с водой, множество внутренних и внешних карманов для аксессуаров, а также скрытые отсеки для ценных вещей, включая выделенный карман для смарт-трекера для дополнительной безопасности.

Изделие спроектировано для реальных условий: прочный полиэстер 300D с водоотталкивающими покрытиями и погодостойкими молниями, а также входящий в комплект дождевой чехол обеспечивают защиту оборудования в изменяющихся погодных условиях. Комфорт является равнозначным приоритетом: эргономичная мягкая спинка с системой вентиляции, регулируемые плечевые ремни, нагрудный ремень и убирающийся поясной ремень обеспечивают сбалансированную поддержку в течение долгих дней в движении.

Благодаря объёму 20 литров, нагрузочной способности 22,1 фунта и соответствию требованиям к ручной клади, VEO Metro 20L (маджента) создан для авторов контента, которые хотят иметь компактный и стильный рюкзак, легко трансформирующийся из профессионального решения для съёмки в аксессуар для повседневной жизни — не теряясь при этом в толпе.

📋 Характеристики: объём 20 л; совместимость с камерой + 70–200 мм; отсеки для ноутбука 14" и планшета 11"; дождевой чехол; вес ~1,77 кг; цвет: магента.