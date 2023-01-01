Сумка Vanguard Veo GO 25M BK, черная
Код товара : УТ-00061656
Артикул : VEO GO 25M BK
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
540 г
Вес (брутто), г
0.550
Материал
синтетические материалы
Размеры внутренние
25 х 16.5 х 11 см
Описание
Средняя сумка для беззеркальной камеры с 2-3 объективами, планшетом и мелкими аксессуарами. Также подходит для компактного квадрокоптера типа DJI Mavic с набором необходимых принадлежностей. Доступ к технике осуществляется через широкий верхний клапан, который застегивается на молнию, сворачивается 2-3 раза и пристегивается пряжками по бокам сумки. Такой принцип закрывания обеспечивает надежную защиту как от пыли и грязи, так и от уличных краж. Для переноски имеются две верхние ручки с удобными мягкими накладками и плечевой ремень с регулируемой плечевой накладкой.
Для организации мелких аксессуаров (батареи, карты памяти, чистящие средства, светофильтры) у сумки предусмотрено несколько внешних карманов: открытые карманы по бокам, а также карман на молнии спереди. Тыльная часть снабжена мягким уплотнителем, благодаря которому сумка не бьет по телу при ношении. Мелкая сетка обеспечивает вентиляцию при ношении в жаркие дни. Под сеткой расположен небольшой карман с чехлом от дождя.