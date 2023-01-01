Описание

Средняя сумка для беззеркальной камеры с 2-3 объективами, планшетом и мелкими аксессуарами. Также подходит для компактного квадрокоптера типа DJI Mavic с набором необходимых принадлежностей. Доступ к технике осуществляется через широкий верхний клапан, который застегивается на молнию, сворачивается 2-3 раза и пристегивается пряжками по бокам сумки. Такой принцип закрывания обеспечивает надежную защиту как от пыли и грязи, так и от уличных краж. Для переноски имеются две верхние ручки с удобными мягкими накладками и плечевой ремень с регулируемой плечевой накладкой.

Для организации мелких аксессуаров (батареи, карты памяти, чистящие средства, светофильтры) у сумки предусмотрено несколько внешних карманов: открытые карманы по бокам, а также карман на молнии спереди. Тыльная часть снабжена мягким уплотнителем, благодаря которому сумка не бьет по телу при ношении. Мелкая сетка обеспечивает вентиляцию при ношении в жаркие дни. Под сеткой расположен небольшой карман с чехлом от дождя.