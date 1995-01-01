Сумка Vanguard VEO GO 24M, коричневая
Код товара:УТ-00032492
Артикул:VEO GO 24M KG
Товар не найден
Характеристики
Вес340 г
Вместимость отсека для камерыКамера и 2-3 объектива / вспышки
ОсобенностиЧехол от дождя
Размеры внешние24 х 18 х 12.5 см
Размеры внутренние22.5 х 16 х 10.5 см
Вместимостьбеззеркальная камера или зеркальная камера (включая полнокадровые, но без батарейной ручки) + 2-3 объектива (до 24-70/2.8) + мелкие аксессуары
ЦветКоричневый
Материалсинтетические материалы
Описание
VEO GO 24M – фотосумка среднего размера, вмещает зеркальные или беззеркальные камеры, включая полнокадровые модели (но без батарейной ручки), вместе с 2-3 объективами размерами до 24-70/2.8 (70-200 входит только горизонтально, поперек сумки). Плотные стенки защищают фототехнику от случайных ударов, для мелких аксессуаров (крышка объектива, карты памяти, салфетки) предусмотрено 2 внешних кармана на верхнем клапане. Плечевой ремень с широкой накладкой обеспечивает комфорт при длительном ношении. Сумка надежно закрывается на молнию + на 2 пряжки типа «фастекс». Для защиты от дождя имеется водонепроницаемый чехол. Стильный современный дизайн.