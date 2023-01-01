Сумка Vanguard VEO GO 21M, коричневая
Код товара : УТ-00037366
Артикул : VEO GO 21M KG
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
420 г
Вес (брутто), г
0.420
Вместимость
беззеркальная камера или зеркальная камера (включая полнокадровые, но без батарейной ручки) + 2-3 объектива (до 24-70/2.8) + мелкие аксессуары
Материал
синтетические материалы
Размеры внутренние
21 х 19 х 10.5 см
Описание
VEO GO 21M – фотосумка небольшого размера, вмещает зеркальные начального / среднего уровня или беззеркальные камеры, включая полнокадровые модели (но без батарейной ручки), вместе с 2-3 объективами размерами до 24-70/2.8 (70-200 входит только горизонтально, поперек сумки). Плотные стенки защищают фототехнику от случайных ударов. Плечевой ремень с широкой накладкой обеспечивает комфорт при длительном ношении. Сумка надежно закрывается на молнию. Для защиты от дождя имеется водонепроницаемый чехол.