Сумка Vanguard VEO GO 15M, коричневая
Код товара:УТ-00032490
Артикул:VEO GO 15M KG
Товар не найден
Характеристики
Вес300 г
Вместимость отсека для камерыКамера и 1 объектив
ОсобенностиЧехол от дождя
Размеры внешние19.5 х 18 х 12.5 см
Размеры внутренние18 х 16 х 10.5 см
Вместимостьбеззеркальная камера (зеркальная начального уровня) с 1-2 небольшими объективами + мелкие аксессуары
ЦветКоричневый
Материалсинтетические материалы
Описание
Компактная сумка для фотоаппарата с 1-2 небольшими объективами. Подходит для зеркальных камер начального уровня и беззеркальных фотоаппаратов. Плотные стенки защищают фототехнику от случайных ударов, для мелких аксессуаров (крышка объектива, карты памяти, салфетки) предусмотрено 2 внешних кармана на верхнем клапане. Плечевой ремень с широкой накладкой обеспечивает комфорт при длительном ношении. Сумка надежно закрывается на молнию + на 2 пряжки типа «фастекс». Для защиты от дождя имеется водонепроницаемый чехол. Стильный современный дизайн.