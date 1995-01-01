Сумка Vanguard VEO GO 15M, коричневая

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Код товара: УТ-00032490 Артикул: VEO GO 15M KG Код товара: УТ-00032490 Артикул: VEO GO 15M KG Вес 300 г Вместимость отсека для камеры Камера и 1 объектив Особенности Чехол от дождя Размеры внешние 19.5 х 18 х 12.5 см Размеры внутренние 18 х 16 х 10.5 см Вместимость беззеркальная камера (зеркальная начального уровня) с 1-2 небольшими объективами + мелкие аксессуары Цвет Коричневый Материал синтетические материалы Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 300 г Вместимость отсека для камеры Камера и 1 объектив Особенности Чехол от дождя Размеры внешние 19.5 х 18 х 12.5 см Размеры внутренние 18 х 16 х 10.5 см Вместимость беззеркальная камера (зеркальная начального уровня) с 1-2 небольшими объективами + мелкие аксессуары Цвет Коричневый Материал синтетические материалы Описание Компактная сумка для фотоаппарата с 1-2 небольшими объективами. Подходит для зеркальных камер начального уровня и беззеркальных фотоаппаратов. Плотные стенки защищают фототехнику от случайных ударов, для мелких аксессуаров (крышка объектива, карты памяти, салфетки) предусмотрено 2 внешних кармана на верхнем клапане. Плечевой ремень с широкой накладкой обеспечивает комфорт при длительном ношении. Сумка надежно закрывается на молнию + на 2 пряжки типа «фастекс». Для защиты от дождя имеется водонепроницаемый чехол. Стильный современный дизайн. Видео Наш обзор

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