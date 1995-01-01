Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Сумка Vanguard VEO GO 15M, коричневая

  • VEO GO 15M, коричневая
  • VEO GO 15M, коричневая
  • VEO GO 15M, коричневая
  • VEO GO 15M, коричневая
  • VEO GO 15M, коричневая
  • VEO GO 15M, коричневая
  • VEO GO 15M, коричневая
  • VEO GO 15M, коричневая
  • VEO GO 15M, коричневая
  • VEO GO 15M, коричневая
  • VEO GO 15M, коричневая
  • VEO GO 15M, коричневая
  • VEO GO 15M, коричневая
  • VEO GO 15M, коричневая
  • VEO GO 15M, коричневая
  • VEO GO 15M, коричневая
  • VEO GO 15M, коричневая
Код товара:УТ-00032490
Артикул:VEO GO 15M KG

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Компактная сумка для фотоаппарата с 1-2 небольшими объективами. Подходит для зеркальных камер начального уровня и беззеркальных фотоаппаратов. Плотные стенки защищают фототехнику от случайных ударов, для мелких аксессуаров (крышка объектива, карты памяти, салфетки) предусмотрено 2 внешних кармана на верхнем клапане. Плечевой ремень с широкой накладкой обеспечивает комфорт при длительном ношении. Сумка надежно закрывается на молнию + на 2 пряжки типа «фастекс». Для защиты от дождя имеется водонепроницаемый чехол. Стильный современный дизайн.