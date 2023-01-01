Описание

Небольшая сумка для беззеркальной камеры, также подходит для псевдозеркальных суперзумов и любительских видеокамер. Толстые стенки с мягким разделителем позволяют разместить внутри камеру с дополнительным объективом или вспышкой. Небольшие аксессуары можно также положить в передний карман (на молнии) и в два боковых открытых кармана. Для надежной защиты от уличных краж основное отделение (помимо молнии) закрывается на классический скатывающийся клапан: он закатывается и закрывается на боковые пряжки типа «фастекс» – незаметно забраться в такую сумку практически невозможно. Сумка выполнена из износостойкого полиэстера высокой плотности, а также укомплектована непромокаемым чехлом-дождевиком.

Плечевой ремень вшит в сумку и не снимается. Широкая плечевая накладка и дышащая сетчатая спинка делают комфортным ношение сумки в течение дня. Внешний вид сумки – городской, утилитарный.