Сумка Vanguard VEO Flex 18M, синяя
Код товара : УТ-00036279
Артикул : VEO FLEX 18M BL
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
440 г
Вес (брутто), г
0.587
Вместимость
беззеркальная камера или зеркальный фотоаппарат начального уровня + дополнительный объектив или вспышка + мелкие аксессуары
Материал
полиэстер, нейлон
Размеры внутренние
18 х 16.5 х 10 см
Описание
Небольшая сумка для беззеркальной камеры, также подходит для псевдозеркальных суперзумов и любительских видеокамер. Толстые стенки с мягким разделителем позволяют разместить внутри камеру с дополнительным объективом или вспышкой. Небольшие аксессуары можно также положить в передний карман (на молнии) и в два боковых открытых кармана. Для надежной защиты от уличных краж основное отделение (помимо молнии) закрывается на классический скатывающийся клапан: он закатывается и закрывается на боковые пряжки типа «фастекс» – незаметно забраться в такую сумку практически невозможно. Сумка выполнена из износостойкого полиэстера высокой плотности, а также укомплектована непромокаемым чехлом-дождевиком.
Плечевой ремень вшит в сумку и не снимается. Широкая плечевая накладка и дышащая сетчатая спинка делают комфортным ношение сумки в течение дня. Внешний вид сумки – городской, утилитарный.