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Адаптер Vanguard VEO CSMM2, двойник для холодного башмака

  • VEO CSMM2, двойник для холодного башмака
  • VEO CSMM2, двойник для холодного башмака
  • VEO CSMM2, двойник для холодного башмака
  • VEO CSMM2, двойник для холодного башмака
  • VEO CSMM2, двойник для холодного башмака
  • VEO CSMM2, двойник для холодного башмака
  • VEO CSMM2, двойник для холодного башмака
  • VEO CSMM2, двойник для холодного башмака
  • VEO CSMM2, двойник для холодного башмака
  • VEO CSMM2, двойник для холодного башмака
  • VEO CSMM2, двойник для холодного башмака
Код товара:УТ-00059048
Артикул:VEO CSMM2

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Адаптер-двойник для установки двух аксессуаров в холодный башмак. Поперечный вылет башмаков регулируется благодаря рельсе и фиксаторам. На каждом из башмаков также сделано резьбовое гнездо 1/4", что позволяет присоединить шарнирные кронштейны типа Magic Arm. В основании адаптера также предусмотрено штативное гнездо 1/4", благодаря которому его можно устанавливать на штативы, студийные стойки и другие держатели. Адаптер полностью выполнен из металла, что обеспечивает надежность и долговечность.

Размеры: 208 х 120 х 55 мм