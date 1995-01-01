Адаптер-двойник для установки двух аксессуаров в холодный башмак. Поперечный вылет башмаков регулируется благодаря рельсе и фиксаторам. На каждом из башмаков также сделано резьбовое гнездо 1/4", что позволяет присоединить шарнирные кронштейны типа Magic Arm. В основании адаптера также предусмотрено штативное гнездо 1/4", благодаря которому его можно устанавливать на штативы, студийные стойки и другие держатели. Адаптер полностью выполнен из металла, что обеспечивает надежность и долговечность.