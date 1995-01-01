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Сумка Vanguard VEO BIB F28

  • VEO BIB F28
  • VEO BIB F28
  • VEO BIB F28
  • VEO BIB F28
  • VEO BIB F28
  • VEO BIB F28
  • VEO BIB F28
  • VEO BIB F28
  • VEO BIB F28
  • VEO BIB F28
  • VEO BIB F28
  • VEO BIB F28
  • VEO BIB F28
  • VEO BIB F28
  • VEO BIB F28
  • VEO BIB F28
  • VEO BIB F28
  • VEO BIB F28
  • VEO BIB F28
  • VEO BIB F28
  • VEO BIB F28
  • VEO BIB F28
  • VEO BIB F28
  • VEO BIB F28
  • VEO BIB F28
  • VEO BIB F28
  • VEO BIB F28
  • VEO BIB F28
  • VEO BIB F28
  • VEO BIB F28
  • VEO BIB F28
Код товара:УТ-00066812
Артикул:VEO BIB F28

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Сумка серии Bag-in-Bag: может использоваться и сама по себе, и в качестве извлекаемого безопасного отсека для камеры в туристическом рюкзаке или дорожном кейсе на колесах. Внутрь помещается зеркальная или беззеркальная полнокадровая камера с 3-4 объективами (вплоть до 70-200/2.8). Объективы типа 24-70/2.8, 24-105/4 и меньше, а также камеры с батарейной ручкой влезают в ячейки вертикально. В карман на крышке помещается 7" планшет. Внутреннее пространство организуется с помощью 1 длинного и 3 коротких разделителей на липучках + еще один разделитель необычной формы («стакан»). Выполнена из прочного рип-стоп полиэстера 600D с внутренним наполнителем из EVA пены и мягкой вельветовой подкладкой.

У сумки предусмотрено 2 варианта доступа к технике: широкая крышка спереди открывается на 180° для комфортного укладывания оборудования, а сверху сделан отдельный люк на молнии, через который можно быстро достать камеру и начать съемку. Для удобства ношения у сумки есть широкая мягкая верхняя ручка, а также плечевой ремень. При этом сумку можно носить на ремне вертикально, горизонтально или по диагонали, на манер слинга.

VEO BIB F28 хорошо сочетается с рюкзаком VEO Active 42M или VEO Active 46.