Сумка серии Bag-in-Bag: может использоваться и сама по себе, и в качестве извлекаемого безопасного отсека для камеры в туристическом рюкзаке или дорожном кейсе на колесах. Внутрь помещается зеркальная или беззеркальная полнокадровая камера с 2-3 объективами (вплоть до 70-200/2.8). Объективы типа 24-70/2.8, 24-105/4 и меньше влезают в ячейки вертикально. В карман на крышке помещается 7" планшет. Внутреннее пространство организуется с помощью 1 длинного и 3 коротких разделителей на липучках. Выполнена из прочного рип-стоп полиэстера 600D с внутренним наполнителем из EVA пены и мягкой вельветовой подкладкой.

У сумки предусмотрено 2 варианта доступа к технике: широкая крышка спереди открывается на 180° для комфортного укладывания оборудования, а сверху сделан отдельный люк на молнии, через который можно быстро достать камеру и начать съемку. Для удобства ношения у сумки есть широкая мягкая верхняя ручка, а также плечевой ремень. При этом сумку можно носить на ремне вертикально, горизонтально или по диагонали, на манер слинга.

VEO BIB F27 хорошо сочетается с рюкзаком VEO Active 42M