Сумка Vanguard VEO BIB Divider S53
Код товара : УТ-00066810
Артикул : VEO BIB DIVIDER S53
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Гарантия производителя 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.650
Описание
Сумка серии Bag-in-Bag: может использоваться и сама по себе, и в качестве вставки для водонепроницаемых противоударных кейсов Vanguard Supreme, когда вам необходима максимальная защита. Выполнена из прочного рип-стоп полиэстера 1000D с внутренним наполнителем из EVA пены и мягкой вельветовой подкладкой, оснащена металлическим каркасом, благодаря чему она хорошо сохраняет форму, а также защищает технику при случайных ударах и падениях. Внутреннее пространство организуется с помощью 4 длинных и 12 коротких разделителей на липучках + еще 2 разделителя новой формы («стакан»). Крышка закрывается на молнию с защитой от капель воды.
На крышке сумки предусмотрен сетчатый карман для 15.6" ноутбука, также имеется плоская вставная панель с кармашками для карт памяти, кабелей, средств для чистки, инструмента и тому подобных аксессуаров.
Для ношения есть широкая верхняя ручка с отделкой из искусственной кожи, а также съемный плечевой ремень с мягкой нескользящей накладкой.
Данная сумка идеально подходит для кейсов Supreme 53D или Supreme 53F.