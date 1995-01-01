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Сумка Vanguard VEO BIB Divider S53

  • VEO BIB Divider S53
  • VEO BIB Divider S53
  • VEO BIB Divider S53
  • VEO BIB Divider S53
  • VEO BIB Divider S53
  • VEO BIB Divider S53
  • VEO BIB Divider S53
  • VEO BIB Divider S53
  • VEO BIB Divider S53
  • VEO BIB Divider S53
  • VEO BIB Divider S53
  • VEO BIB Divider S53
  • VEO BIB Divider S53
  • VEO BIB Divider S53
  • VEO BIB Divider S53
  • VEO BIB Divider S53
  • VEO BIB Divider S53
  • VEO BIB Divider S53
  • VEO BIB Divider S53
  • VEO BIB Divider S53
  • VEO BIB Divider S53
  • VEO BIB Divider S53
  • VEO BIB Divider S53
  • VEO BIB Divider S53
  • VEO BIB Divider S53
  • VEO BIB Divider S53
  • VEO BIB Divider S53
  • VEO BIB Divider S53
  • VEO BIB Divider S53
  • VEO BIB Divider S53
  • VEO BIB Divider S53
Код товара:УТ-00066810
Артикул:VEO BIB DIVIDER S53*

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Сумка серии Bag-in-Bag: может использоваться и сама по себе, и в качестве вставки для водонепроницаемых противоударных кейсов Vanguard Supreme, когда вам необходима максимальная защита. Выполнена из прочного рип-стоп полиэстера 1000D с внутренним наполнителем из EVA пены и мягкой вельветовой подкладкой, оснащена металлическим каркасом, благодаря чему она хорошо сохраняет форму, а также защищает технику при случайных ударах и падениях. Внутреннее пространство организуется с помощью 4 длинных и 12 коротких разделителей на липучках + еще 2 разделителя новой формы («стакан»). Крышка закрывается на молнию с защитой от капель воды.

На крышке сумки предусмотрен сетчатый карман для 15.6" ноутбука, также имеется плоская вставная панель с кармашками для карт памяти, кабелей, средств для чистки, инструмента и тому подобных аксессуаров.

Для ношения есть широкая верхняя ручка с отделкой из искусственной кожи, а также съемный плечевой ремень с мягкой нескользящей накладкой.

Данная сумка идеально подходит для кейсов Supreme 53D или Supreme 53F.