Сумка серии Bag-in-Bag: может использоваться и сама по себе, и в качестве вставки для водонепроницаемых противоударных кейсов Vanguard Supreme, когда вам необходима максимальная защита. Выполнена из прочного рип-стоп полиэстера 1000D с внутренним наполнителем из EVA пены и мягкой вельветовой подкладкой, оснащена металлическим каркасом, благодаря чему она хорошо сохраняет форму, а также защищает технику при случайных ударах и падениях. Внутреннее пространство организуется с помощью 2 длинных и 4 коротких разделителя на липучках + еще один разделитель новой формы («стакан»). Крышка закрывается на молнию с защитой от капель воды.

На крышке сумки предусмотрен сетчатый карман для 7" планшета, также внутри имеется плоская извлекаемая панель с кармашками для карт памяти, кабелей и тому подобных аксессуаров.

Для ношения есть широкая верхняя ручка с отделкой из искусственной кожи, а также съемный плечевой ремень с мягкой нескользящей накладкой.

Данная сумка идеально подходит для кейсов Supreme 37D или Supreme 37F.