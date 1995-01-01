Описание

Рюкзаки Vanguard серии Veo Adaptor оснащены сквозным USB гнездом, который позволяет вам заряжать камеру на ходу: просто положите в верхнее отделение универсальный USB аккумулятор и подключите его к порту USB-A внутри сумки с помощью подходящего кабеля. Затем подключите свое устройство (камеру, телефон или другой аксессуар) к внешнему порту USB-A с помощью другого соответствующего кабеля.

У рюкзаков этой серии предусмотрен очень широкий боковой клапан, который позволяет свободно доставать камеры с батарейными ручками и длиннофокусные объективы со штативными лапками. Клапан располагается с обеих сторон рюкзака для удобства как правшей, так и левшей. Боковой доступ также защищен на ход: просто проденьте язычок молнии через эластичную петлю в верхней части бокового кармана, и это не позволит никому открыть боковой карман без вашего ведома.

Рюкзак вмещает профессиональную зеркальную камеру с прикрепленным объективом, 3-4 объектива (до 70-200 мм), вспышку, основные аксессуары и 15-дюймовый Macbook. В верхней части находится отсек поменьше для блока питания и личных вещей или второй камеры, а передний и верхний карманы на молнии могут вместить смартфон, бумажник и другие предметы первой необходимости. Внутри самих боковых карманов есть несколько карманов для организации карт памяти, кабелей, батареек и других мелочей. С обеих сторон рюкзака также есть по большому эластичному карману для бутылки воды или термоса. Поэтому, несмотря на компактный размер, вы можете упаковать множество вещей для поездки.

Все рюкзаки VEO Adapter позволяют носить с собой штатив, чтобы делать идеальные снимки в дороге. Крепление для штатива сделано по центру рюкзака, чтобы обеспечить оптимальный баланс во время движения. Тканевая чашка для ножек штатива извлекается и убирается обратно при необходимости. Кроме того, вы можете поставить ноги штатива и в боковой карман, зафиксировав верхнюю часть с помощью прилагаемого ремня, если вам так удобнее.

Для комфортной переноски всего вашего снаряжения VEO Adapter предлагает эргономичную систему ремней и вентилируемых лямок, которая включает в себя регулируемый нагрудный ремень и поясной ремень для распределения нагрузки и стабилизации рюкзака при активном движении. Когда в них нет необходимости, поясные ремни аккуратно прячутся в специальные карманы, поэтому они не болтаются, когда вы идете.

Рюкзак изготовлен из прочного полиэстера плотностью 600D. Полиуретановое покрытие обеспечивает эффективную гидроизоляцию, а если вам нужно двигаться под сильным дождем продолжительное время, то для этого есть отдельный чехол-дождевик. Рюкзак также обладает светоотражающими элементами, что делает вас более заметным для автомобилистов в темное время суток.