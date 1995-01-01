Рюкзаки Vanguard серии Veo Adaptor оснащены сквозным USB гнездом, который позволяет вам заряжать камеру на ходу: просто положите в верхнее отделение универсальный USB аккумулятор и подключите его к порту USB-A внутри сумки с помощью подходящего кабеля. Затем подключите свое устройство (камеру, телефон или другой аксессуар) к внешнему порту USB-A с помощью другого соответствующего кабеля.

Рюкзаки Veo Adaptor серии R открываются через спинку («Rear»), широкий клапан на молнии позволяет свободно доставать крупные камеры, длиннофокусные объективы и так далее. Бокового доступа у серии R нет, по бокам располагаются обычные карманы на молнии для аксессуаров и личных вещей. Доступ через спинку менее удобен в плане доступа к камере или объективам, но зато является максимально защищенным от уличных краж.

Рюкзак вмещает зеркальную или беззеркальную камеру с батарейной ручкой и объективом, 4-5 объектива, вспышку, основные аксессуары и 13-дюймовый Macbook. Сверху находится небольшой отсек для универсального аккумулятора, очков, смартфона и тому подобных личных вещей, а передний и боковые карманы на молнии могут вместить бумажник, документы и другие предметы первой необходимости. Внутри боковых карманов предусмотрено несколько небольших кармашков для организации карт памяти, кабелей, батареек и других мелочей. С обеих сторон рюкзака также есть по большому эластичному карману для бутылки воды, термоса или компактного штатива.

Все рюкзаки VEO Adapter позволяют носить с собой штатив, чтобы делать идеальные снимки в дороге. Крепление для штатива сделано по центру рюкзака, чтобы обеспечить оптимальный баланс во время движения. Тканевая чашка для ножек штатива извлекается и убирается обратно при необходимости. Кроме того, вы можете поставить ноги штатива и в боковой карман, зафиксировав верхнюю часть с помощью прилагаемого ремня, если вам так удобнее.

Для комфортной переноски всего вашего снаряжения VEO Adapter предлагает эргономичную систему ремней и вентилируемых лямок, которая включает в себя регулируемый нагрудный ремень и поясной ремень для распределения нагрузки и стабилизации рюкзака при активном движении. Когда в них нет необходимости, поясные ремни аккуратно прячутся в специальные карманы, поэтому они не болтаются, когда вы идете.

Рюкзак изготовлен из прочного полиэстера плотностью 600D. Полиуретановое покрытие обеспечивает эффективную гидроизоляцию, а если вам нужно двигаться под сильным дождем продолжительное время, то для этого есть отдельный чехол-дождевик. Рюкзак также обладает светоотражающими элементами, что делает вас более заметным для автомобилистов в темное время суток.