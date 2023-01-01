Описание

Компактная сумка для беззеркальных камер или зеркальных камер формата APS-C. Внутрь помещается камера с объективом среднего размера (типа 18-105мм или 85/1.4), а также дополнительный объектив или вспышка. Внутри также предусмотрен сетчатый карман для карт памяти, а снаружи – несколько карманов для различных аксессуаров (зарядное устройство, кабели, чистящие средства). Сумку можно носить через плечо: в комплекте съемный ремень с широкой плечевой накладкой. Ее также можно закрепить на поясном ремне.

Сумка выполнена из прочных синтетических материалов. Внутренний мягкий наполнитель обеспечивает защиту техники от случайных ударов. Для защиты от осадков в комплекте идет серебристый чехол-дождевик.