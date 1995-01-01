Компактный и легкий рюкзак для длительных прогулок и походов с камерой. Внутренний объем: 17 литров, оборудование хранится в отдельной извлекаемой вставке, которую можно полностью вытащить, чтобы положить внутрь обычные вещи. Рюкзак рассчитан на зеркальную или беззеркальную камеру с 3-4 объективами. Объектив типа 70-200/2.8 помещается прямо на камере. Доступ к технике осуществляется через спинку рюкзака – максимальная защита от краж на улице и в транспорте. Сверху предусмотрено небольшое отделение для личных вещей (еда, наушники, очки и так далее), также есть отдельные отсеки для 13" ноутбука и 10" планшета, боковой карман для бутылки воды или штатива, карман для гидрационной системы, а также карманы в лямках и небольшой потайной карман на спинке для документов и ценностей.

Для зарядки оборудования на ходу в рюкзак сбоку вшит USB порт: подключите к нему изнутри универсальный аккумулятор, а снаружи - телефон или камеру, чтобы иметь возможность пользоваться ими, пока идет процесс зарядки (аккумулятор и кабели для зарядки не входят в комплект). Кроме того, в комплекте идет отдельный чехол для объектива (до 70-200/2.8), который можно повесить на поясной ремень, чехол для организации мелких аксессуаров (кабели, карты памяти, батарейки) и чехол-дождевик для ситуаций, когда вам придется долго находиться под сильным дождем. Рюкзак сам по себе выполнен из прочной водостойкой ткани (нейлон 840D Cordura) и снабжен водостойкими молниями.

С лицевой стороны рюкзак прошит парой лент типа MOLLE, а также имеет несколько петелек в нижней части: с их помощью снаружи можно закрепить дополнительные вещи, будь то велосипедный шлем или туристическая палатка.

Эргономика рюкзака рассчитана на ношение в течение всего дня. Вшитая алюминиевая рама обеспечивает необходимую жесткость спинки, а широкие вентилируемые подушки под лопатки и поясницу, смягченные плечевые лямки и два ремня (поясной + нагрудный) способствуют правильному распределению веса между плечами и спиной. Поясной ремень складывается под поясничную подушку, когда в нем нет необходимости.