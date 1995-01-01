Современный легкий штатив в комплекте с шаровой головкой, адаптером для телефона, пультом ДУ (Bluetooth) и чехлом. Может трансформироваться в монопод (селфи-палку) длиной до 138 см. Хорошо подходит для зеркальных и беззеркальных камер весом до 4 кг. Не занимает много места, легко упаковывается в любой дорожный чемодан или рюкзак.

Для фиксации ножек используются цанговые замки с коротким ходом: запирание замка осуществляется всего одним поворотом. Ножки легко снимаются, чтобы прочистить замки изнутри при попадании песка или грязи.

Центральная штанга имеет металлический крюк для крепления груза и переворачивается на 180° для съемки макро. В комплекте идет 2 набора ножек: с металлическими шипами и с резиновыми наконечниками, для различных поверхностей. Для съемки с нижнего ракурса центральную штангу можно полностью снять, чтобы установить головку прямо на крестовину: минимальная высота съемки всего 20 см.

Шаровая головка T-50 совместима с площадками Arca Swiss. Головка съемная, но зафиксирована на штативе винтами для большей надежности. Отдельный блокиратор оси панорамирования позволяет поворачивать камеру, зафиксированную по остальным осям.

Пульт ДУ работает с телефонами на iOS и Android, а также с камерами Insta 360.