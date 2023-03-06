Описание

Код товара: 130957

Легкая магниевая 2D головка для моноподов и штативов. Головка обеспечивает плавное вращение и наклон камеры, что важно для видеосъемки, а также для использования с наблюдательными приборами (бинокли, зрительные трубы). Площадка QS-66 совместима со стандартом Arca Swiss. Диаметр базы: 58 мм, гнездо под винт 3/8". Диапазон вращения: 360°, наклона: -45° – 90°.

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5

Комплектация: без коробки

Гарантия 90 дней.

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Товар можно приобрести в магазине «Яркий фотомаркет»,

по адресу: Просвещения проспект, д. 72,

м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения

Работаем каждый день с 9:00 до 21:00.

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Фотомагазин по продаже нового и Б/У профессионального фото-, видео- и студийного оборудования.

Наши преимущества:

- Гарантия от 90 дней на комиссионную технику

- Выгодный Trade-in

- Дистанционный Trade-in по России

- Оплаты банковскими картами

- Возможность купить в кредит

- Обмен на новую и Б/У технику

- Бесплатная доставка по всей России

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Полную информацию можно уточнить на нашем сайте, ссылка находится в разделе «Контакты» (под номером телефона, нажмите на название магазина, затем перейдите в раздел "Контакты").

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Продать, обменять и сдать на комиссию, можно по адресам:

ул. Большая Монетная, д. 16, от м. Горьковская, м. Петроградская пешком 10 минут

ул. Некрасова, д. 1, от м. Чернышевская, м. Маяковская пешком 15 минут

Просвещения проспект, д. 72, м. Гражданский проспект, м. Проспект Просвещения