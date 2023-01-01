Кейс Vanguard Supreme 53D
Код товара : 00000057871
Артикул : Supreme 53D
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Официальная гарантия Vanguard 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
11.2 кг
Размеры внутренние
560 х 450 х 200 мм
Описание
VANGUARD Supreme 53D – универсальный герметичный кейс, разработанный специально для перевозки ценного фото- и видео оборудования. Корпус кейса изготовлен из качественного прочного пластика, который выдерживает общую нагрузку до 120 кг. Силиконовые уплотнители и клапан для автоматического регулирования давления гарантируют сохранность фототехники при погружении в воду на глубину до 5 метров. Кейс способен выдержать температуру от -40 до +95 градусов. Прорезиненные ножки обеспечивают надежное сцепление с поверхностью и предотвращают скольжение.