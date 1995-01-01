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Жесткий кейс Vanguard Supreme 53D

  • Supreme 53D
  • Supreme 53D
  • Supreme 53D
  • Supreme 53D
  • Supreme 53D
  • Supreme 53D
  • Supreme 53D
  • Supreme 53D
  • Supreme 53D
Код товара:00000057871
Артикул:Supreme 53D

Товар не найден

Характеристики
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Описание
Видео

Описание

VANGUARD Supreme 53D – универсальный герметичный кейс, разработанный специально для перевозки ценного фото- и видео оборудования. Корпус кейса изготовлен из качественного прочного пластика, который выдерживает общую нагрузку до 120 кг. Силиконовые уплотнители и клапан для автоматического регулирования давления гарантируют сохранность фототехники при погружении в воду на глубину до 5 метров. Кейс способен выдержать температуру от -40 до +95 градусов. Прорезиненные ножки обеспечивают надежное сцепление с поверхностью и предотвращают скольжение.

Версия 53D идет в комплекте с тканевой сумкой-вкладышем с перегородками на липучках, которые позволяют организовать внутреннее пространство под ваш комплект техники.