Штативная площадка Vanguard Qs-60S для VEO, TBH, BBH, GH-200 и GH-300T (уцененный)



Код товара: УТ-00076618 Артикул: Qs-60S (у) Код товара: УТ-00076618 Артикул: Qs-60S (у) Тип аксессуара Площадки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Площадки Описание Быстросъемная площадка для совместимых штативов Vanguard серии VEO, TBH, BBH, GH-200 и GH-300T. Совместима с креплениями типа Arca. Винт 1/4" для стандартного штативного гнезда фото- и видеокамер. Размеры: 38х38 мм. Видео Наш обзор

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