Быстросъемная площадка для совместимых штативов Vanguard серии VEO, TBH, BBH, GH-200 и GH-300T. Совместима с креплениями типа Arca. Винт 1/4" для стандартного штативного гнезда фото- и видеокамер.
Размеры: 38х38 мм.
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