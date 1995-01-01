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Штативная площадка Vanguard Qs-60S для VEO, TBH, BBH, GH-200 и GH-300T (уцененный)

Код товара:УТ-00076618
Артикул:Qs-60S (у)

Товар не найден

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Описание
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Описание

Быстросъемная площадка для совместимых штативов Vanguard серии VEO, TBH, BBH, GH-200 и GH-300T. Совместима с креплениями типа Arca. Винт 1/4" для стандартного штативного гнезда фото- и видеокамер.

Размеры: 38х38 мм.