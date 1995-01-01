Площадка Vanguard QS-60 V2, совместимая с Arca Swiss

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Код товара: УТ-00038840 Артикул: QS-60-v2 Код товара: УТ-00038840 Артикул: QS-60-v2 Тип аксессуара Площадки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Тип аксессуара Площадки Описание Быстросъемная штативная площадка, совместимая со стандартом Arca Swiss. Подходит для штативов Vanguard Altra Pro 2 / 2+, а также для многих других. Выполнена из алюминиевого сплава, с двумя противоскользящими резиновыми накладками. Легко устанавливается на камеру благодаря винту с кольцом. Штативный винт стандартный: 1/4"-20. Установочный размер: ширина 38 мм, длина 46 мм

Размер верхней площадки: 60 х 46 мм

Вес: 52 г Видео Наш обзор

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