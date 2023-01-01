Быстросъемная штативная площадка, совместимая со стандартом Arca Swiss. Подходит для штативов Vanguard Altra Pro 2 / 2+, а также для многих других. Выполнена из алюминиевого сплава, с двумя противоскользящими резиновыми накладками. Легко устанавливается на камеру благодаря винту с кольцом. Штативный винт стандартный, 1/4"-20.