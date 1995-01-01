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Площадка Vanguard QS-60 V2, совместимая с Arca Swiss

  • QS-60 V2, совместимая с Arca Swiss
  • QS-60 V2, совместимая с Arca Swiss
  • QS-60 V2, совместимая с Arca Swiss
  • QS-60 V2, совместимая с Arca Swiss
  • QS-60 V2, совместимая с Arca Swiss
Код товара:УТ-00038840
Артикул:QS-60-v2

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Быстросъемная штативная площадка, совместимая со стандартом Arca Swiss. Подходит для штативов Vanguard Altra Pro 2 / 2+, а также для многих других. Выполнена из алюминиевого сплава, с двумя противоскользящими резиновыми накладками. Легко устанавливается на камеру благодаря винту с кольцом. Штативный винт стандартный: 1/4"-20.

  • Установочный размер: ширина 38 мм, длина 46 мм
  • Размер верхней площадки: 60 х 46 мм
  • Вес: 52 г