Площадка Vanguard QS-60 V2, совместимая с Arca Swiss
Код товара : УТ-00038840
Артикул : QS-60-v2
2 490 ₽
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Официальная гарантия Vanguard 2 года
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Характеристики
Физические характеристики
Вес (брутто), г
0.100
Описание
Быстросъемная штативная площадка, совместимая со стандартом Arca Swiss. Подходит для штативов Vanguard Altra Pro 2 / 2+, а также для многих других. Выполнена из алюминиевого сплава, с двумя противоскользящими резиновыми накладками. Легко устанавливается на камеру благодаря винту с кольцом. Штативный винт стандартный: 1/4"-20.
- Установочный размер: ширина 38 мм, длина 46 мм
- Размер верхней площадки: 60 х 46 мм
- Вес: 52 г