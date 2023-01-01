Описание

Влагозащищенный чехол для компактной камеры или беззеркального фотоаппарата с объективом-блинчиком. Vanguard Alta WPL (Water Resistant Pouch Large) выполнен из водонепроницаемой «штормовой» ткани: термопластичного полиуретана (ТПУ). Защита действует классическим, проверенным временем способом: с помощью сворачивающегося клапана. Вы просто кладете камеру внутрь, затем начинаете заворачивать чехол по стропе. Сделав 3-4 оборота, фиксируете на пряжки по бокам. Чехол будет полностью герметичен не только в дождь, но даже если вы уроните его в воду. Внутреннего запаса воздуха хватит, чтобы он оставался на плаву. Как вариант, из пряжек можно сделать верхнюю ручку. С тыльной стороны пришита петля для фиксации на поясном ремне и кольцо для крепления на карабин, небольшой ремешок на запястье идет в комплекте.

Внутренний наполнитель стенок и днища защищает камеру от случайных ударов.

Чехол Vanguard Alta WPL отлично подходит для туристов и путешественников. Множество вариантов крепления позволит разместить чехол там, где это удобно лично вам.