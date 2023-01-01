Влагозащитный чехол Vanguard Alta WPL для камеры
Код товара : УТ-00029483
Артикул : ALTA WPL
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Vanguard 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
120 г
Вес (брутто), г
0.120
Вместимость
компактный фотоаппарат (до Fujifilm X100) или беззеркальная камера с объективом-блинчиком
Материал
термопластичный полиуретан (TPU)
Размеры внутренние
13 х 7.5 х 7 см
Описание
Влагозащищенный чехол для компактной камеры или беззеркального фотоаппарата с объективом-блинчиком. Vanguard Alta WPL (Water Resistant Pouch Large) выполнен из водонепроницаемой «штормовой» ткани: термопластичного полиуретана (ТПУ). Защита действует классическим, проверенным временем способом: с помощью сворачивающегося клапана. Вы просто кладете камеру внутрь, затем начинаете заворачивать чехол по стропе. Сделав 3-4 оборота, фиксируете на пряжки по бокам. Чехол будет полностью герметичен не только в дождь, но даже если вы уроните его в воду. Внутреннего запаса воздуха хватит, чтобы он оставался на плаву. Как вариант, из пряжек можно сделать верхнюю ручку. С тыльной стороны пришита петля для фиксации на поясном ремне и кольцо для крепления на карабин, небольшой ремешок на запястье идет в комплекте.
Внутренний наполнитель стенок и днища защищает камеру от случайных ударов.
Чехол Vanguard Alta WPL отлично подходит для туристов и путешественников. Множество вариантов крепления позволит разместить чехол там, где это удобно лично вам.