Штатив Vanguard Alta PRO 2+ 263AP
Товар не найден
Характеристики
Описание
Основным отличием серии Alta PRO 2+ является механизм наклона центральной штанги в пределах +/- 90° с шагом 15°. Наклон штанги удобен для макрофотографии и предметной съемки, он позволяет получить вид сверху или снимать от самой земли без того, чтобы переворачивать центральную штангу и/или водружать штатив прямо на стол.
3D головка Alta PH-32, входящая в комплект, позволяет раздельно контролировать смещение камеры по каждой из 3 осей. Жидкостные картриджи с регулировкой силы трения обеспечивают максимально плавное движение камеры, что особенно актуально для съемки видео. Сила трения регулируется. Головка поставляется с короткой быстросъемной площадкой QS-60S, но она также совместима с другими площадками системы Arca Swiss (форма «ласточкин хвост»), что позволяет использовать длинные площадки для выравнивания по нодальной точке или для лучшей балансировки оборудования со смещенным центром тяжести.
Другие особенности:
- Шестигранная центральная штанга - такая форма предотвращает проворот штанги при панорамирующем движении.
- 4 угла разведения ног: 20°, 40°, 60° и 80°. Максимальная устойчивость и возможность съемки с нижнего ракурса.
- Быстрозапирающиеся цанговые замки: достаточно повернуть замок всего на 35°
- Гнездо Alta Link под винт 3/8": установите на штатив дополнительный аксессуар - вспышку, световую панель, внешний монитор и т.д.
- Пузырьковые уровни на штативе и на головке
- Нескользящие полиуретановые накладки-ручки на 2 ножках
- Ножки с широкими резиновыми «пятками», возможность установки шипов (продаются отдельно)
- Чехол в комплекте