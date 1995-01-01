Основным отличием серии Alta PRO 2+ является механизм наклона центральной штанги в пределах +/- 90° с шагом 15°. Наклон штанги удобен для макрофотографии и предметной съемки, он позволяет получить вид сверху или снимать от самой земли без того, чтобы переворачивать центральную штангу и/или водружать штатив прямо на стол.

3D головка Alta PH-32, входящая в комплект, позволяет раздельно контролировать смещение камеры по каждой из 3 осей. Жидкостные картриджи с регулировкой силы трения обеспечивают максимально плавное движение камеры, что особенно актуально для съемки видео. Сила трения регулируется. Головка поставляется с короткой быстросъемной площадкой QS-60S, но она также совместима с другими площадками системы Arca Swiss (форма «ласточкин хвост»), что позволяет использовать длинные площадки для выравнивания по нодальной точке или для лучшей балансировки оборудования со смещенным центром тяжести.

Другие особенности: