Описание

Основным отличием серии Alta PRO 2+ является механизм наклона центральной штанги в пределах +/- 90° с шагом 15°. Наклон штанги удобен для макрофотографии и предметной съемки, он позволяет получить вид сверху или снимать от самой земли без того, чтобы переворачивать центральную штангу и/или водружать штатив прямо на стол.

Ручка управления Alta GH-100 выполнена в форме пистолетной рукоятки, и позволяет одной рукой осуществлять панорамирование на 360 градусов, наклоны в продольной плоскости от -32 до +90 градусов и в поперечной плоскости от -8 до +90 градусов, блокировку и разблокировку головки . Данная функция будет полезна не только для съёмки дикой природы, но и в спортивной, репортажной и макрофотографии, позволяя управлять панорамированием одной рукой, а другой производить настройки камеры, управлять фокусом и т.д.

Другие особенности: