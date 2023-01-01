Штатив Vanguard Alta PRO 2+ 264CT
Код товара : УТ-00036268
Артикул : ALTA PRO 2+ 264CT
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Гарантия производителя 10 лет
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Характеристики
Характеристики
Головка
нет в комплекте, винт 3/8"-16 и 1/4"-20
Материал
карбон 8х
Углы наклона ног
20°, 40°, 60°, 80°
Пузырьковый уровень
На крестовине
Высота со сложенной центральной штангой, см
120
Длина в сложенном положении
50.5 см
Наклон центральной штанги
есть, на 15°, 30°, 45°, 60°, 75° и 90°
Минимальная высота
15.6 см
Физические характеристики
Вес
1.7 кг
Вес (брутто), г
2.433
Описание
ALTA PRO 2+ 264AT – компактный 4-секционный карбоновый штатив. Материал ножек – прочный 8-слойный углепластик (карбон). Основным отличием серии Alta PRO 2+ является механизм наклона центральной штанги в пределах +/- 90° с шагом 15°. Наклон штанги удобен для макрофотографии и предметной съемки, он позволяет получить вид сверху или снимать от самой земли без того, чтобы переворачивать центральную штангу и/или водружать штатив прямо на стол. Другие особенности: граненая центральная штанга, мягкие накладки из термополиуретана, быстрозапирающиеся цанговые замки ножек и дополнительный боковой винт 3/8" для аксессуаров (Alta Link).
Другие особенности:
- Шестигранная центральная штанга - такая форма предотвращает проворот штанги при панорамирующем движении.
- 4 угла разведения ног: 20°, 40°, 60° и 80°. Максимальная устойчивость и возможность съемки с нижнего ракурса.
- Быстрозапирающиеся цанговые замки: достаточно повернуть замок всего на 35°
- Гнездо Alta Link под винт 3/8": установите на штатив дополнительный аксессуар - вспышку, световую панель, внешний монитор и т.д.
- Пузырьковые уровни на штативе и на головке
- Нескользящие полиуретановые накладки-ручки на 2 ножках
- Ножки с широкими резиновыми «пятками», возможность установки шипов (продаются отдельно)
- Чехол в комплекте