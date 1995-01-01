Vanguard Штатив ALTA PRO 2+ 263AT G2
Код товара:УТ-00092563
Артикул:ALTA PRO 2+ 263AT G2
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Описание
Профессиональный трёхсекционный штатив с инновационной системой MACC для макросъёмки, пейзажной фотографии и работы в сложных условиях. Сочетает лёгкость алюминиевой конструкции с исключительной стабильностью и гибкостью настройки.
🎯 Ключевые преимущества
- Грузоподъёмность до 7 кг — надёжная поддержка зеркальных и беззеркальных камер с тяжёлыми объективами, а также спортивной оптики.
- Система MACC (Multi-Angle Center Column) — центральная колонна поворачивается от 0° до 180° в вертикальной и горизонтальной плоскостях с шагом 15°, открывая новые ракурсы для макро и широкоугольной съёмки.
- Минимальная высота 39 см — идеальна для предметной и макросъёмки с нижней точки.
- Максимальная высота 162,5 см — комфортная работа в полный рост при полностью выдвинутой колонне.
- Независимая регулировка ножек — 4 фиксированных угла раскрытия (20°/40°/60°/80°) для быстрой адаптации к неровному рельефу.
- Поворотные замки 35° — интуитивная и быстрая фиксация секций без лишних усилий.
- Эргономика и защита — всепогодные ТПУ-рукоятки на двух ножках для удобного переноса; шипованные резиновые опоры для устойчивости на любых поверхностях.
- Крюк для противовеса — дополнительная точка крепления груза для максимальной стабильности при съёмке на ветру или с длинной выдержкой.
- Универсальное крепление — совместимость с головками и оборудованием с резьбой 1/4"-20 и 3/8"-16.
- Премиальные материалы — литой магниевый узел крепления ножек и шестигранная центральная колонна для повышенной жёсткости конструкции.
📋 Технические характеристики • Материал: алюминий + магниевый сплав • Секции ножек: 3 • Грузоподъёмность: до 7 кг (15,4 фунта) • Высота в сложенном виде: 62,5 см (24,6") • Минимальная рабочая высота: 39 см (15,4") • Максимальная высота: 162,5 см (64") • Углы раскрытия ножек: 20° / 40° / 60° / 80° • Тип замков: поворотные (35°) • Крепление: 1/4"-20 и 3/8"-16 • Особенности: система MACC, крюк для противовеса, ТПУ-рукоятки, шипованные ножки
🎒 Комплектация: • Штатив Vanguard Alta Pro 2+ 263AT — 1 шт. • Сумка для переноски с наплечным ремнём — 1 шт.