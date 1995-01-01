Штатив Vanguard Alta Pro 2+ 263AT с инновационной системой MACC позволяет позиционировать центральную колонну в диапазоне 0–180° для съёмки с любых ракурсов, включая макро и низкоугольные кадры. Прочная алюминиевая конструкция с магниевым узлом выдерживает нагрузку до 7 кг, а независимая регулировка ножек и шипованные опоры обеспечивают устойчивость на сложном рельефе. В комплекте идёт удобная сумка для транспортировки, а эргономичные ТПУ-рукоятки и крюк для противовеса делают работу со штативом комфортной в любых условиях.