Описание

Лучший штатив 2017 года по мнению авторитетной международной ассоциации TIPA. Основным отличием серии Alta PRO 2+ является механизм наклона центральной штанги в пределах +/- 90° с шагом 15°. Наклон штанги удобен для макрофотографии и предметной съемки, он позволяет получить вид сверху или снимать от самой земли без того, чтобы переворачивать центральную штангу и/или водружать штатив прямо на стол.

Другие особенности:

Шестигранная центральная штанга - такая форма предотвращает проворот штанги при панорамирующем движении.

4 угла разведения ног: 20°, 40°, 60° и 80°. Максимальная устойчивость и возможность съемки с нижнего ракурса.

Быстрозапирающиеся цанговые замки: достаточно повернуть замок всего на 35°

Гнездо Alta Link под винт 3/8": установите на штатив дополнительный аксессуар - вспышку, световую панель, внешний монитор и т.д.

Пузырьковые уровни на штативе и на головке

Нескользящие полиуретановые накладки на 2 ножках

Ножки с широкими резиновыми «пятками», возможность установки шипов (продаются отдельно)

Чехол входит в комплект

Головка Vanguard Alta BH-100: компактная и легкая, но в то же время выдерживающая нагрузку до 10 кг. На головке расположены 3 рукоятки: одна зажимает шар для фиксации положения камеры, вторая - регулирует силу трения для более точного позиционирования с камерами разных весовых категорий, третья - освобождает ось панорамирования. Два пузырьковых уровня - на верхней площадке и сбоку - позволяют точно выровнять камеру по горизонту. Головка поставляется с короткой быстросъемной площадкой QS-60S, но она также совместима с другими площадками системы Arca Swiss (форма «ласточкин хвост»), что позволяет использовать длинные площадки для выравнивания по нодальной точке или для лучшей балансировки оборудования со смещенным центром тяжести.