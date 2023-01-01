Штатив Vanguard Alta PRO 2+ 263AB 100
Код товара : УТ-00019698
Артикул : ALTA PRO 2+ 263AB 100
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Характеристики
Характеристики
Головка
Alta BH-100, шаровая
Материал
алюминий
Углы наклона ног
20°, 40°, 60°, 80°
Максимальная высота
173.5 см (штатив: 162.5 см, головка: 11 см)
Максимальная нагрузка
7 кг (ноги), 10 кг (головка)
Длина в сложенном положении
74 см
Физические характеристики
Вес
2400 г (штатив 1950 г, головка 450 г)
Вес (брутто), г
3.200
Описание
Лучший штатив 2017 года по мнению авторитетной международной ассоциации TIPA. Основным отличием серии Alta PRO 2+ является механизм наклона центральной штанги в пределах +/- 90° с шагом 15°. Наклон штанги удобен для макрофотографии и предметной съемки, он позволяет получить вид сверху или снимать от самой земли без того, чтобы переворачивать центральную штангу и/или водружать штатив прямо на стол.
Другие особенности:
- Шестигранная центральная штанга - такая форма предотвращает проворот штанги при панорамирующем движении.
- 4 угла разведения ног: 20°, 40°, 60° и 80°. Максимальная устойчивость и возможность съемки с нижнего ракурса.
- Быстрозапирающиеся цанговые замки: достаточно повернуть замок всего на 35°
- Гнездо Alta Link под винт 3/8": установите на штатив дополнительный аксессуар - вспышку, световую панель, внешний монитор и т.д.
- Пузырьковые уровни на штативе и на головке
- Нескользящие полиуретановые накладки на 2 ножках
- Ножки с широкими резиновыми «пятками», возможность установки шипов (продаются отдельно)
- Чехол входит в комплект
Головка Vanguard Alta BH-100: компактная и легкая, но в то же время выдерживающая нагрузку до 10 кг. На головке расположены 3 рукоятки: одна зажимает шар для фиксации положения камеры, вторая - регулирует силу трения для более точного позиционирования с камерами разных весовых категорий, третья - освобождает ось панорамирования. Два пузырьковых уровня - на верхней площадке и сбоку - позволяют точно выровнять камеру по горизонту. Головка поставляется с короткой быстросъемной площадкой QS-60S, но она также совместима с другими площадками системы Arca Swiss (форма «ласточкин хвост»), что позволяет использовать длинные площадки для выравнивания по нодальной точке или для лучшей балансировки оборудования со смещенным центром тяжести.