Штативная головка Vanguard ALTA PH-114V, 2D, видео
Код товара:УТ-00032480
Артикул:ALTA PH-114V
Товар не найден
Характеристики
Безопасная нагрузка, кг8
Голова для видеоДа
Тип головки 2D
Головка2D, для видеосъемки, с жидкостным картриджем
Пузырьковый уровень2, на верхней площадке
Быстросъемная площадкаQS-61, совместимая с Arca Swiss
Максимальная нагрузка8 кг
Материалмагниевый сплав
Рабочая высота головки9.5 см
Регулировка силы тренияесть
Вес600 г
Описание
2D штативная головка для моноподов и штативов. Жидкостные картриджи обеспечивают плавность вращения и наклона камеры, что критически важно для видеосъемки. Площадка длиной 80 мм совместима со стандартом Arca Swiss. Рукоятка может устанавливаться как слева, так и справа. Пузырьковый уровень помогает выровнять положение камеры по горизонту. Диаметр базы: 58 мм, гнездо под винт 3/8".