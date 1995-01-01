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Штативная головка Vanguard ALTA PH-114V, 2D, видео

  • ALTA PH-114V, 2D, видео
  • ALTA PH-114V, 2D, видео
  • ALTA PH-114V, 2D, видео
  • ALTA PH-114V, 2D, видео
  • ALTA PH-114V, 2D, видео
  • ALTA PH-114V, 2D, видео
  • ALTA PH-114V, 2D, видео
Код товара:УТ-00032480
Артикул:ALTA PH-114V

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

2D штативная головка для моноподов и штативов. Жидкостные картриджи обеспечивают плавность вращения и наклона камеры, что критически важно для видеосъемки. Площадка длиной 80 мм совместима со стандартом Arca Swiss. Рукоятка может устанавливаться как слева, так и справа. Пузырьковый уровень помогает выровнять положение камеры по горизонту. Диаметр базы: 58 мм, гнездо под винт 3/8".