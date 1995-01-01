Штативная головка Vanguard ALTA PH-114V, 2D, видео

<









>





Код товара: УТ-00032480 Артикул: ALTA PH-114V Код товара: УТ-00032480 Артикул: ALTA PH-114V Безопасная нагрузка, кг 8 Голова для видео Да Тип головки 2D Головка 2D, для видеосъемки, с жидкостным картриджем Пузырьковый уровень 2, на верхней площадке Быстросъемная площадка QS-61, совместимая с Arca Swiss Максимальная нагрузка 8 кг Материал магниевый сплав Рабочая высота головки 9.5 см Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Основные характеристики Безопасная нагрузка, кг 8 Голова для видео Да Тип головки 2D Характеристики Головка 2D, для видеосъемки, с жидкостным картриджем Пузырьковый уровень 2, на верхней площадке Быстросъемная площадка QS-61, совместимая с Arca Swiss Максимальная нагрузка 8 кг Материал магниевый сплав Рабочая высота головки 9.5 см Регулировка силы трения есть Физические характеристики Вес 600 г Описание 2D штативная головка для моноподов и штативов. Жидкостные картриджи обеспечивают плавность вращения и наклона камеры, что критически важно для видеосъемки. Площадка длиной 80 мм совместима со стандартом Arca Swiss. Рукоятка может устанавливаться как слева, так и справа. Пузырьковый уровень помогает выровнять положение камеры по горизонту. Диаметр базы: 58 мм, гнездо под винт 3/8". Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.