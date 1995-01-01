Сумка на колесах Vanguard Alta Fly 49T

0 0 отзывов Код товара : УТ-00050081 Артикул : Alta Fly 49T

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Все характеристики ALTA FLY 49T - это небольшая ручная тележка, которая вмещает гораздо больше, чем вы можете себе представить. В него поместятся 1-2 профессиональных зеркальных фотоаппарата, 5-7 объективов (до 300 мм f / 4), 2 вспышки, аксессуары, ноутбук с диагональю 14 дюймов, планшет и штатив. Задать вопрос 26 990 ₽ Заказать Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Характеристики Характеристики Вес 3.460 кг Материал полиэстер / бархат Размеры внутренние 31 x 15 x 42 см

Описание ALTA FLY 49T - это небольшая ручная тележка *, которая вмещает гораздо больше, чем вы можете себе представить. В него поместятся 1-2 профессиональных зеркальных фотоаппарата, 5-7 объективов (до 300 мм f / 4), 2 вспышки, аксессуары, ноутбук с диагональю 14 дюймов, планшет и штатив. Carry on - отвечает самым строгим ограничениям авиакомпаний по размеру и форм-фактору

Легкость транспортировки - прочная двухколесная тележка

Всегда защищен - мягкий со всех сторон

Надежное хранение - два надежных и съемных кармана для проездных документов и личных вещей.

Хорошо организовано - многочисленные специальные карманы, органайзеры и разъемы для всего необходимого.

Безопасность прежде всего - пряжки с двойной защитой

Для бизнеса - вмещает ноутбук + планшет с диагональю 14 дюймов.

Перенести багаж - просто снимите внутреннюю перегородку

Оставайтесь устойчивыми - оптимальная балансировка системы переноски штатива

ALTA LINK - крепление к сумке для штатива Alta Action

Дождевик с полным покрытием

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