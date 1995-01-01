Сумка на колесах Vanguard Alta Fly 49T
Код товара : УТ-00050081
Артикул : Alta Fly 49T
26 990 ₽
Гарантия Vanguard 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
3.460 кг
Материал
полиэстер / бархат
Размеры внутренние
31 x 15 x 42 см
Описание
ALTA FLY 49T - это небольшая ручная тележка *, которая вмещает гораздо больше, чем вы можете себе представить. В него поместятся 1-2 профессиональных зеркальных фотоаппарата, 5-7 объективов (до 300 мм f / 4), 2 вспышки, аксессуары, ноутбук с диагональю 14 дюймов, планшет и штатив.
- Carry on - отвечает самым строгим ограничениям авиакомпаний по размеру и форм-фактору
- Легкость транспортировки - прочная двухколесная тележка
- Всегда защищен - мягкий со всех сторон
- Надежное хранение - два надежных и съемных кармана для проездных документов и личных вещей.
- Хорошо организовано - многочисленные специальные карманы, органайзеры и разъемы для всего необходимого.
- Безопасность прежде всего - пряжки с двойной защитой
- Для бизнеса - вмещает ноутбук + планшет с диагональю 14 дюймов.
- Перенести багаж - просто снимите внутреннюю перегородку
- Оставайтесь устойчивыми - оптимальная балансировка системы переноски штатива
- ALTA LINK - крепление к сумке для штатива Alta Action
- Дождевик с полным покрытием
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