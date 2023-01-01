Чехол Vanguard Alta BCS для аккумуляторов и карт памяти
Код товара : УТ-00029480
Артикул : ALTA BCS
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Vanguard 2 года
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Характеристики
Характеристики
Вес
40 г
Вес (брутто), г
0.040
Вместимость
2 аккумулятора, 1-2 карты памяти, светофильтр или крышка объектива, карандаш для чистки оптики
Материал
полиэстер 150D, нейлон 210D
Описание
Чехол Vanguard Alta BCS (Battery Case Small) позволяет организовать такие мелочи, как запасные аккумуляторы и сменные карты памяти, чтобы они не валялись в беспорядке. Вмещает 2 аккумулятора от зеркальной камеры среднего размера (Canon LP-E6, Nikon EN-EL15 и т.д.), несколько карточек (2 SD или 1 Compact Flash / XQD), ручку или карандаш для чистки оптики, а также крышку объектива или светофильтр.