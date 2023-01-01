Чехол Vanguard Alta BCL для аккумуляторов и карт памяти
Код товара : УТ-00029479
Артикул : ALTA BCL
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Vanguard 2 года
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес
70 г
Вес (брутто), г
0.070
Вместимость
4 аккумулятора, 2-4 карты памяти, 2 светофильтра или крышки объектива, карандаш для чистки оптики
Материал
полиэстер 150D, нейлон 210D
Описание
Чехол Vanguard ALTA BCL (Battery Case Large) позволяет организовать такие мелочи, как запасные аккумуляторы, сменные карты памяти и так далее, чтобы они не валялись в беспорядке. Вмещает 4 аккумулятора от зеркальной камеры среднего размера (Canon LP-E6, Nikon EN-EL15 и т.д.), несколько карточек (4 SD или 2 Compact Flash / XQD), ручку или карандаш для чистки оптики, 2 крышки объектива или светофильтра.