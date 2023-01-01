Чехол Vanguard ALTA BCL (Battery Case Large) позволяет организовать такие мелочи, как запасные аккумуляторы, сменные карты памяти и так далее, чтобы они не валялись в беспорядке. Вмещает 4 аккумулятора от зеркальной камеры среднего размера (Canon LP-E6, Nikon EN-EL15 и т.д.), несколько карточек (4 SD или 2 Compact Flash / XQD), ручку или карандаш для чистки оптики, 2 крышки объектива или светофильтра.