Чехол для штатива Vanguard Alta Action 70
Код товара:УТ-00016823
Артикул:ALTA ACTION 70
Товар не найден
Характеристики
Вес350 г
Размеры внешние71.5 х 18 х 14 см
Размеры внутренние70 х 17 х 13 см
ЦветЧерный
Чехол для Штативов и стоек
Материалрип-стоп нейлон, синтетический уплотнитель
Описание
Чехол для штатива Vanguard Alta Action 70 - гораздо более удобная и практичная модель по сравнению с чехлами из комплектов со штативами. Чехол сшит из прочного водостойкого нейлона с дополнительным уплотнителем: плотные стенки защищают штатив от осадков, грязи и ударов. Он раскрывается на всю длину для большего удобства, имеет две широкие ручки, регулируемый плечевой ремень и застежку Alta Link, позволяющую быстро и надежно фиксировать чехол со штативом на новых рюкзаках серий Alta Rise или Alta Sky. Внутри имеется карман на молнии для инструмента, быстросъемной площадки и тому подобных аксессуаров. Чехол вмещает штативы длиной до 70 см.