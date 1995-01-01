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Чехол для штатива Vanguard Alta Action 70

  • Alta Action 70
  • Alta Action 70
  • Alta Action 70
  • Alta Action 70
  • Alta Action 70
  • Alta Action 70
  • Alta Action 70
  • Alta Action 70
  • Alta Action 70
  • Alta Action 70
  • Alta Action 70
  • Alta Action 70
  • Alta Action 70
  • Alta Action 70
  • Alta Action 70
  • Alta Action 70
  • Alta Action 70
  • Alta Action 70
  • Alta Action 70
  • Alta Action 70
  • Alta Action 70
  • Alta Action 70
  • Alta Action 70
Код товара:УТ-00016823
Артикул:ALTA ACTION 70

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Чехол для штатива Vanguard Alta Action 70 - гораздо более удобная и практичная модель по сравнению с чехлами из комплектов со штативами. Чехол сшит из прочного водостойкого нейлона с дополнительным уплотнителем: плотные стенки защищают штатив от осадков, грязи и ударов. Он раскрывается на всю длину для большего удобства, имеет две широкие ручки, регулируемый плечевой ремень и застежку Alta Link, позволяющую быстро и надежно фиксировать чехол со штативом на новых рюкзаках серий Alta Rise или Alta Sky. Внутри имеется карман на молнии для инструмента, быстросъемной площадки и тому подобных аксессуаров. Чехол вмещает штативы длиной до 70 см.