Чехол для штатива Vanguard Alta Action 60
Код товара : УТ-00016822
Артикул : ALTA ACTION 60
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Официальная гарантия Vanguard 2 года
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Характеристики
Характеристики
Материал
рип-стоп нейлон, синтетический уплотнитель
Физические характеристики
Вес
300 г
Вес (брутто), г
0.380
Описание
Чехол для штатива Vanguard Alta Action 60 - гораздо более удобная и практичная модель по сравнению с чехлами из комплектов со штативами. Чехол сшит из прочного водостойкого нейлона с дополнительным уплотнителем: плотные стенки защищают штатив от осадков, грязи и ударов. Он раскрывается на всю длину для большего удобства, имеет две широкие ручки, регулируемый плечевой ремень и застежку Alta Link, позволяющую быстро и надежно фиксировать чехол со штативом на новых рюкзаках серий Alta Rise или Alta Sky. Внутри имеется карман на молнии для инструмента, быстросъемной площадки и тому подобных аксессуаров. Чехол вмещает штативы длиной до 60 см.