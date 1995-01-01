Ручка Ulanzi UURig R075, Universal Wooden Side, боковая, деревянная, на 2 винта 1/4"

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Код товара: УТ-00053530 Артикул: 2378/R075 Код товара: УТ-00053530 Артикул: 2378/R075 Тип товара Ручки Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Клетки для камер Тип товара Ручки Описание Боковая ручка с креплением на 2 винта 1/4": фиксируется пальцами, дополнительно затягивается с помощью ключа. Положение ручки по вертикали регулируется. Может использоваться под обе руки: боковое крепление перекидывается с одной стороны на другую. В верхней части предусмотрен башмак для аксессуаров. Каркас рукоятки металлический для повышенной прочности, а деревянная накладка обеспечивает комфорт при длительном использовании. Видео Наш обзор

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