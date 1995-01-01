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Ручка Ulanzi UURig R075, Universal Wooden Side, боковая, деревянная, на 2 винта 1/4"

  • UURig R075, Universal Wooden Side, боковая, деревянная, на 2 винта 1/4"
  • UURig R075, Universal Wooden Side, боковая, деревянная, на 2 винта 1/4"
  • UURig R075, Universal Wooden Side, боковая, деревянная, на 2 винта 1/4"
  • UURig R075, Universal Wooden Side, боковая, деревянная, на 2 винта 1/4"
  • UURig R075, Universal Wooden Side, боковая, деревянная, на 2 винта 1/4"
  • UURig R075, Universal Wooden Side, боковая, деревянная, на 2 винта 1/4"
  • UURig R075, Universal Wooden Side, боковая, деревянная, на 2 винта 1/4"
  • UURig R075, Universal Wooden Side, боковая, деревянная, на 2 винта 1/4"
  • UURig R075, Universal Wooden Side, боковая, деревянная, на 2 винта 1/4"
  • UURig R075, Universal Wooden Side, боковая, деревянная, на 2 винта 1/4"
  • UURig R075, Universal Wooden Side, боковая, деревянная, на 2 винта 1/4"
  • UURig R075, Universal Wooden Side, боковая, деревянная, на 2 винта 1/4"
  • UURig R075, Universal Wooden Side, боковая, деревянная, на 2 винта 1/4"
  • UURig R075, Universal Wooden Side, боковая, деревянная, на 2 винта 1/4"
  • UURig R075, Universal Wooden Side, боковая, деревянная, на 2 винта 1/4"
  • UURig R075, Universal Wooden Side, боковая, деревянная, на 2 винта 1/4"
  • UURig R075, Universal Wooden Side, боковая, деревянная, на 2 винта 1/4"
  • UURig R075, Universal Wooden Side, боковая, деревянная, на 2 винта 1/4"
  • UURig R075, Universal Wooden Side, боковая, деревянная, на 2 винта 1/4"
Код товара:УТ-00053530
Артикул:2378/R075

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Боковая ручка с креплением на 2 винта 1/4": фиксируется пальцами, дополнительно затягивается с помощью ключа. Положение ручки по вертикали регулируется. Может использоваться под обе руки: боковое крепление перекидывается с одной стороны на другую. В верхней части предусмотрен башмак для аксессуаров. Каркас рукоятки металлический для повышенной прочности, а деревянная накладка обеспечивает комфорт при длительном использовании.