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Настольный Ulanzi UURig Table-top Universal live broadcast stand кронштейн-пантограф

  • UURig Table-top Universal live broadcast stand кронштейн-пантограф
  • UURig Table-top Universal live broadcast stand кронштейн-пантограф
  • UURig Table-top Universal live broadcast stand кронштейн-пантограф
  • UURig Table-top Universal live broadcast stand кронштейн-пантограф
  • UURig Table-top Universal live broadcast stand кронштейн-пантограф
  • UURig Table-top Universal live broadcast stand кронштейн-пантограф
  • UURig Table-top Universal live broadcast stand кронштейн-пантограф
  • UURig Table-top Universal live broadcast stand кронштейн-пантограф
  • UURig Table-top Universal live broadcast stand кронштейн-пантограф
  • UURig Table-top Universal live broadcast stand кронштейн-пантограф
  • UURig Table-top Universal live broadcast stand кронштейн-пантограф
  • UURig Table-top Universal live broadcast stand кронштейн-пантограф
  • UURig Table-top Universal live broadcast stand кронштейн-пантограф
  • UURig Table-top Universal live broadcast stand кронштейн-пантограф
  • UURig Table-top Universal live broadcast stand кронштейн-пантограф
  • UURig Table-top Universal live broadcast stand кронштейн-пантограф
  • UURig Table-top Universal live broadcast stand кронштейн-пантограф
  • UURig Table-top Universal live broadcast stand кронштейн-пантограф
  • UURig Table-top Universal live broadcast stand кронштейн-пантограф
Код товара:УТ-00053462
Артикул:2089/Universal Stand

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Многофункциональная стойка для записи блога и ведения прямых трансляций. Она имеет три отдельных регулируемых кронштейна для установки различного оборудования. Стойка устанавливается на столешницу толщиной до 50 мм. Дополнительно предусмотрена шаровая голова для монтажа аксессуаров и монопод

Максимальная нагрузка составляет 2 кг. Кронштейны имеют подвижную конструкцию, что позволит зафиксировать камеру, микрофон, осветитель и другие аксессуары под нужным углом на требуемой высоте

Комплектация:

  • стойка
  • кронштейн (3шт)
  • монопод
  • шаровая голова
  • держатель микрофона