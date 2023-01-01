Описание

Многофункциональная стойка для записи блога и ведения прямых трансляций. Она имеет три отдельных регулируемых кронштейна для установки различного оборудования. Стойка устанавливается на столешницу толщиной до 50 мм. Дополнительно предусмотрена шаровая голова для монтажа аксессуаров и монопод

Максимальная нагрузка составляет 2 кг. Кронштейны имеют подвижную конструкцию, что позволит зафиксировать камеру, микрофон, осветитель и другие аксессуары под нужным углом на требуемой высоте

Комплектация: