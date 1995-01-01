Настольный Ulanzi UURig Table-top Universal live broadcast stand кронштейн-пантограф
Код товара:УТ-00053462
Артикул:2089/Universal Stand
Код товара:УТ-00053462
Артикул:2089/Universal Stand
Многофункциональная стойка для записи блога и ведения прямых трансляций. Она имеет три отдельных регулируемых кронштейна для установки различного оборудования. Стойка устанавливается на столешницу толщиной до 50 мм. Дополнительно предусмотрена шаровая голова для монтажа аксессуаров и монопод
Многофункциональная стойка для записи блога и ведения прямых трансляций. Она имеет три отдельных регулируемых кронштейна для установки различного оборудования. Стойка устанавливается на столешницу толщиной до 50 мм. Дополнительно предусмотрена шаровая голова для монтажа аксессуаров и монопод
Максимальная нагрузка составляет 2 кг. Кронштейны имеют подвижную конструкцию, что позволит зафиксировать камеру, микрофон, осветитель и другие аксессуары под нужным углом на требуемой высоте
Комплектация:
стойка
кронштейн (3шт)
монопод
шаровая голова
держатель микрофона
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