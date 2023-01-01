Настольный Ulanzi UURig Table-top Universal live broadcast stand кронштейн-пантограф
Код товара : УТ-00053462
Артикул : 2089/Universal Stand
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Гарантия производителя 1 год
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Описание
Многофункциональная стойка для записи блога и ведения прямых трансляций. Она имеет три отдельных регулируемых кронштейна для установки различного оборудования. Стойка устанавливается на столешницу толщиной до 50 мм. Дополнительно предусмотрена шаровая голова для монтажа аксессуаров и монопод
Максимальная нагрузка составляет 2 кг. Кронштейны имеют подвижную конструкцию, что позволит зафиксировать камеру, микрофон, осветитель и другие аксессуары под нужным углом на требуемой высоте
Комплектация:
- стойка
- кронштейн (3шт)
- монопод
- шаровая голова
- держатель микрофона